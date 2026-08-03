María del Carmen Dionisio Shingu hace de la enfermería una misión en la UAEMéx

Toluca, Méx.- Desde muy pequeña, María del Carmen Dionisio Shingu descubrió que ayudar a los demás no era solo un deseo, sino una vocación. Inspirada por una tía auxiliar de enfermería y por los valores de respeto, solidaridad y servicio que aprendió en su familia, encontró en la enfermería la oportunidad de convertir ese compromiso en un proyecto de vida.

Su vínculo con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) comenzó al ingresar al bachillerato de la entonces Facultad de Enfermería. Aunque en algún momento cuestionó su elección profesional, las prácticas clínicas y el contacto directo con las y los pacientes le confirmaron que había encontrado el camino al que quería dedicar su vida.

Al realizar su servicio social en la Clínica Multidisciplinaria de Salud descubrió un ámbito donde la prevención y la atención integral eran fundamentales. Esa experiencia marcó el inicio de una trayectoria profesional dentro de la UAEMéx que, con el paso de los años, la llevó a desempeñarse como jefa de Enfermeras.

Consciente de que la actualización permanente forma parte de la responsabilidad de quienes cuidan la salud de las personas, cursó la Maestría en Enfermería y actualmente realiza el Doctorado en Ciencias de la Salud. Uno de los momentos más desafiantes de su carrera llegó durante la pandemia por COVID-19, cuando participó en la atención de pacientes desde el área de triage, experiencia que fortaleció su convicción de ejercer la profesión con responsabilidad, empatía y sentido humano.

En la actualidad, impulsa acciones de promoción de la salud dirigidas a la comunidad universitaria, convencida de que prevenir también es una forma de cuidar. Para ella, la mayor recompensa de su labor es contribuir, desde su profesión, a mejorar la calidad de vida de las personas.

A lo largo de su trayectoria, María del Carmen Dionisio Shingu reconoce que la UAEMéx ha sido mucho más que la institución donde estudió y desarrolla su labor profesional; ha sido el espacio que le ha permitido crecer, aprender y consolidar una carrera dedicada al bienestar de los demás.

Por ello, invita a las y los estudiantes a aprovechar cada oportunidad que brinda la Universidad y a recordar que la preparación constante, la perseverancia y la vocación de servicio son pilares para construir un proyecto de vida con impacto positivo en la sociedad.