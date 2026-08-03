Alerta por fraudes al comercializar artículos deportivos en redes sociales

Llamado de la Policía Cibernética a no caer en trampas

Delincuentes podrían dejar a las víctimas sin dinero o robar sus datos personales y bancarios

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó a los usuarios por posibles fraudes en compras y ventas de artículos deportivos en redes sociales, que afectan a compradores y vendedores por igual mediante estafas con productos inexistentes, comprobantes falsos y robos de información.

“La Policía Cibernética de la SSC alerta sobre el aumento de estafas en plataformas digitales, donde ciberdelincuentes están usando inteligencia artificial (IA) para crear correos de phishing muy convincentes para el robo de información” alertó la SSC en redes sociales.

A través de un comunicado, la Policía Cibernética de la CDMX alertó que las redes sociales se han convertido en una herramienta común para la compra y venta de productos deportivos, favoreciendo los fraudes que afectan a todos los implicados.

La posibilidad de estafas son particularmente posibles en los espacios especializados de redes sociales, así como en los grupos de compraventa que facilitan el contacto entre vendedores y compradores.

La SSC precisó que este tipo de fraudes no solo se da en la compra y venta de artículos deportivos, sino en el comercio de productos en general.

¿Cómo son los fraudes de equipo deportivo en redes sociales?

Si viste una oferta «irresistible» de tenis de marca en redes sociales, piénsalo dos veces antes de dar clic en «comprar», pues esta simple acción podría dejarte sin dinero y sin tus datos personales; te compartimos las modalidades de fraude que existen en las plataformas digitales.

Los métodos más frecuentes para estafar en redes sociales, consisten en ofrecer el equipo deportivo a precios muy bajos para atraer a las víctimas. Al engancharlos y realizar el pago, el supuesto vendedor deja de responder, elimina todas las publicaciones o simplemente desaparece de la plataforma sin dejar rastro y sin entregar el producto.

Otro modus operandi es el uso de comprobantes de pago falsos para tratar de convencer a los vendedores de entregar el artículo antes de confirmar que el dinero ha sido depositado en su cuenta.

En otro casos, los delincuentes pueden exigir los datos personales o financiero bajo el pretexto de «completar la compra», después estos datos para cometer otros delitos relacionados con fraude financiero.

Señales de alerta para detectar una tienda o vendedor falso en redes sociales

Existen algunas señales de alerta para poder identificar una estafa en redes sociales.

Precios muy bajos: Suelen ofrecer precios irreales.

Pagos no protegidos: Solo aceptan transferencias a cuentas personales o depósitos en conveniencia, rechazan pagos por PayPal.

No hay transferencias: Páginas creadas recientemente, sin dirección física, con comentarios desactivados o reseñas falsas.

Presión de venta: Te exigen pagar «ya mismo» usando la prisa para no dejarte pensar.



Recomendaciones para no caer en fraudes de equipo deportivo en redes sociales

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC emitió algunas recomendaciones clave para que las y los ciudadanos no caigan en fraudes al comprar equipo deportivo en redes sociales; te compartimos los consejos.

Verifica la identidad y reputación del vendedor o comprador antes de concretar cualquier transacción.

Evita realizar pagos anticipados a personas desconocidas o cuentas sin referencia confiables.

Confirma directamente en la aplicación bancaria que el depósito o transferencia se haya reflejado antes de entregar un producto.

Desconfía de ofertas con precios excesivamente bajos en comparación con el valor comercial del artículo.

Realiza entregas en lugares públicos y seguros, preferentemente acompañados.

No compartas información personal, bancaria o códigos de verificación con terceros.

Reporta perfiles, publicaciones o comportamientos sospechosos a la plataforma y a las autoridades correspondientes.