Tras el cacicazgo de los Monreal

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Un firme propósito conlleva la elección de gobernador en Zacatecas, destrozar el férreo cacicazgo de la familia Monreal.

No será fácil cumplir con esta expectativa, pues Ricardo Monreal Ávila consolidó una fuerte presencia en la entidad, luego de su rompimiento con el PRI en 1998 y su ascenso al poder.

Monreal fue diputado federal por vez primera con los colores del PRI en 1988, en aquella legendaria legislatura en la que la Cámara de Diputados se dividió en 260 diputados del PRI y 240 de la oposición.

Desde ahí, Monreal no ha salido del presupuesto, siendo primero diputado, luego senador, gobernador, nuevamente senador y diputado muchas veces, además de senador y alcalde en la CDMX.

A la par de ello, fomentó un círculo de familiares y amigos que dominaron alcaldías y diputaciones locales en Zacatecas, sobresaliendo su hermano David, actual gobernador y tres veces candidato a ello, mientras que sus hermanos han desfilado por la alcaldía de Fresnillo.

Ricardo está considerado como un animal político, equiparado a un gato, que siempre cae parado, sin importar las instancias o los obstáculos que enfrente.

Así sucedió cuando fue candidato del PRD al gobierno de Zacatecas, donde Amalia García Medina, ya estaba ungida para ese cargo, pero Ricardo la desplazó, con el compromiso de hacerla candidata seis años después y darla al PRD una etapa de esplendor con 12 gobernando la entidad.

Ricardo está considerado como uno de los políticos más completos de la actualidad, capaz de resolver cualquier entuerto, aunque su objetivo principal es alcanzar la candidatura presidencial, nominación a la que ha intentado en dos ocasiones serlo.

La primera fue en 2006, luego que en 2004 terminó su gobierno, anunció esa posibilidad, pero nada pudo hacer ante la fuerza de Andrés Manuel López Obrador, quien lo hizo parte de sus estrategas electorales. En 2024 lo intentó nuevamente, pero fue desplazado hasta el quinto lugar.

Pero su feudo no solamente se reduce a Zacatecas, ya que la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX es parte de su legado. Fue alcalde de la misma, dejó al interino, actual jede de prensa en la Cámara de Diputados, después siguió quien fuese su secretario particular, Néstor Núñez, al que se le impidió reelegirse, por lo que impulsó el triunfo de la opositora Sandra Cuevas e impedir la victoria de Dolores Padierna. Después, su hija Caty Monreal fue candidata y vencida en las urnas.

Ahora promueve a su ahijado político, Arturo Ávila para esa posición.

Sin embargo, su gran preocupación radica en Zacatecas, donde la nominación de Ulises Mejía le pegaría directamente en la línea de flotación. Ulises es hijo de Tomás Mejía, antiguo colaborador de Ricardo Monreal, pero distanciado en la actualidad. Alfonso Ramírez Cuéllar y José Narro, son otros de sus opositores dentro de Zacatecas, los que están formando equipo para desplazar todos los enclaves de los Monreal.

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Dos personajes sumamente preocupados en estos días son el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. El primero, para que la prueba de control que se aplicará a los aspirantes universitarios no termine en una gran pachanga y el segundo, que MC postule a Luis Donaldo Colosio para gobernador en Sonora, lo que complicaría sus planes para dejar sucesora en esa entidad.

ramonzurita44@hotmail.com

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