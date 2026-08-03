Llama gobernadora Delfina Gómez a municipios a ejercer cada peso público con legalidad, transparencia y rendición de cuentas

– Convoca a que los recursos públicos se traduzcan en obras, programas y acciones que beneficien a la población

Toluca, Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez llamó a las autoridades de los 125 municipios mexiquenses a conducirse con legalidad, transparencia y rendición de cuentas, al encabezar la Apertura de Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado en municipios del Estado de México.

“El Gobierno de México del Estado y municipios estamos impulsando acciones que contribuyen al combate a la corrupción y el uso de los recursos públicos en apego a la normatividad; para que cada peso recaudado, planeado e invertido, se traduzca en programas, obras y acciones en beneficio de los más de 17 millones de mexiquenses”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez.

La Mandataria estatal afirmó que la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas deben distinguir a los gobiernos de la transformación, al tiempo que destacó que la fiscalización fortalece el desempeño institucional, en beneficio de la población.

Asimismo, resaltó el informe reciente de la Auditoría Superior de la Federación, el cual reconoce que el Gobierno del Estado de México realizó una gestión adecuada para la distribución y pago de las participaciones federales a los 125 municipios, por un monto superior a 40 mil 975 millones de pesos.

La Gobernadora Delfina Gómez reconoció la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para fortalecer la rendición de cuentas, combatir la corrupción y asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan.

Además, reiteró su compromiso de trabajar con los tres órdenes de gobierno para consolidar una administración transparente, en concordancia con los principios que impulsa la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Los invito a dar su mayor esfuerzo para no defraudar a quienes depositaron en nosotros su esperanza, para hacer de nuestro Estado de México, el lugar que todas y todos anhelamos”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez.

Liliana Dávalos Ham, Auditora Superior de Fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, señaló que la entidad cuenta con 547 instituciones fiscalizables, el segundo número más alto del país, y que este año se programaron 179 auditorías, la cifra más alta de los últimos siete años.

El Estado de México es la primera entidad del país donde la Auditoría Superior de la Federación inicia este ejercicio, resultado del trabajo coordinado con el OSFEM, lo que convierte a la entidad en un punto de partida nacional.

Por su parte, Aureliano Hernández Palacios Cardel, Auditor Superior de la Federación, explicó que las auditorías buscan fortalecer el orden y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, además de garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a la información relacionada con las compras y contrataciones gubernamentales.

Al evento asistieron Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría del Estado de México; Luis Eduardo Gómez García, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; Alfonso Damián Peralta, Auditor Especializado en Entidades Federativas de la Auditoría Superior de la Federación, así como integrantes del Gabinete Legal y ampliado del Gobierno estatal.