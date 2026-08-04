La solidaridad se expresa con acciones, afirma el líder Tomás Palomares Parra

Se suma SUTEyM a la colecta Teletón 2026

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- “La solidaridad se expresa con acciones y cada gesto de apoyo puede transformar vidas. Hoy con entusiasmo nos sumamos a la colecta del Teletón 2026, convencidos de que cada aportación, sin importar su tamaño, representa esperanza, inclusión y la oportunidad de construir un mejor futuro para quienes más lo necesitan”.

Aseguró lo anterior el Doctor en Derecho, Tomás Palomares Parra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM) de esta localidad, luego de reiterar su compromiso con las causas justas.

“Las aportaciones económicas al Teletón financian la operación de los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT), permitiendo brindar terapias médicas, psicológicas y de lenguaje a miles de niños y adolescentes con discapacidad, autismo o cáncer, lo que contribuye de forma directa a mejorar su bienestar y desarrollo y reitero ello entusiasma a las y los suteymistas”, dijo.

Palomares Parra recordó que con cada apoyo al Teletón se facilita el acceso a aparatos, consultas y personal médico experto en rehabilitación física y neuroterapia de miles de pequeños no sólo del Estado de México, sino del país.

“Sigamos participando con el corazón, fortaleciendo los valores que nos distinguen como organización y haciendo de la unidad nuestra mayor fortaleza”, concluyó.