En septiembre se conocerán a los candidatos del PAN en el Edomex

Rumbo a las elecciones de 2027

Valle de México.- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, reiteró que en el mes de septiembre su partido dará a conocer los nombres de quienes serán designados como Coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, que competirán rumbo a las elecciones de 2027.

Acción Nacional realizará una evaluación a los perfiles que encabezarán las coordinaciones en los municipios mexiquenses y para ello habrá un proceso más amplio en el que se medirán atributos y percepción de los aspirantes. La decisión recaerá en quienes obtengan las mejores evaluaciones y garanticen triunfos electorales.

El dirigente panista estimó que los primeros coordinadores podrían darse a conocer desde finales de agosto y en algunos estados, los nombramientos se concentrarán durante septiembre y algunos casos excepcionales se extenderán hasta principios de octubre.

Como ejemplo, en el municipio de Naucalpan se han registrado para Coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad. David Parra, Mario Sandoval, Alfredo Oropeza, Ivan Arturo Rodriguez y Francisco Gárate. De entre ellos, (quien salga mejor evaluado) será el candidato del PAN a la alcaldía para 2027.

En ese sentido, la dirigencia estatal pidió a quienes aspiran a ser coordinadores, respetar tiempos y formas que marcan las reglas de Acción Nacional en el Estado de México.