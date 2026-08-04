Cuautitlán Izcalli y Atizapán, sin cuentas claras de transparencia

Denuncian Leylany Richard y Valentina Loa

Valle de México.- Pese a que la gobernadora Delfina Gómez llamó a las autoridades de los 125 municipios mexiquenses a conducirse con legalidad, transparencia y rendición de cuentas, hay alcaldías que no cumplen cumplen del todo con este ejercicio y ellos son Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza.

Así lo han expresado públicamente las representantes populares Leylany Richsrd y Valentina Loa, quienes aseguran que los alcaldes Daniel Serrano, de Morena, y Pedro Rodríguez, del PAN, deberían ser llamados a cuentas toda vez que «no hay claridad en el manejo de las finanzas públicas».

Afirman que mientras la mandataria mexiquense destaca que “El Gobierno de México del Estado y municipios estamos impulsando acciones que contribuyen al combate a la corrupción y el uso de los recursos públicos en apego a la normatividad» los ediles de esos dos municipios manejan a su antojo los dineros del pueblo.

Las denunciantes reiteran que tanto Daniel Serrano y Pedro Rodriguez, toman como burla que la gobernadora Delfina Gómez llame a la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos de referencia.

Finalmente, Leylany Richard y Valentina Loa coincidieron en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) hagan su tarea para que los gobiernos de Izcalli y Atizapán de Zaragoza cumplan con la Ley.