Hoy, los ciudadanos perciben mayor seguridad en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Inversión millonaria en infraestructura, cero tolerancia a la corrupción, mejores salarios para policías y la compra de patrullas para fortalecer los patrullajes en las colonias son parte del éxito del gobierno de Naucalpan, que preside Isaac Montoya, para mejorar la seguridad en las calles de este municipio, afirmó el quinto regidor Paulo Lara, al tiempo de destacar que de ser la segunda ciudad más insegura del país con la panista Angélica Moya. Hoy, Naucalpan se percibe más segura con Isaac Montoya, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu).