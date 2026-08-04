Marina decomisa más de cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico

Se multiplican las operaciones antidroga

El operativo de la Armada en costas de Oaxaca y Chiapas forma parte de las acciones que han aumentado en los últimos meses

La Marina Armada de México decomisó frente a las costas de los estados de Oaxaca y Chiapas un cargamento de 4.4 toneladas de cocaína que eran transportadas en cuatro embarcaciones y detuvo a 16 personas.

El operativo forma parte de las acciones que se han multiplicado en los últimos meses en coincidencia con la campaña que mantiene Estados Unidos en aguas del Pacífico y el Caribe que ha dejado decenas de botes destruidos y 211 muertos.

Frente a las costas de Oaxaca patrulleras de la Armada mexicana localizaron dos embarcaciones menores en las que se encontraron 127 bultos y 42 tabiques que contenían presunta cocaína con un peso aproximado de tres toneladas, dijo en un comunicado el Gabinete de Seguridad. En el operativo fueron detenidas diez personas.

En tanto, frente a las costas de Chiapas fueron localizadas otras dos embarcaciones menores que transportaban 24 bultos de presunta cocaína con un peso estimado de mil 423 kilos y más de dos mil litros de combustible. La Armada mexicana detuvo a seis personas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó en redes sociales el aseguramiento de droga y señaló que con esta acción se evitó que millones de dosis llegaran a las calles y además se afectó de manera significativa las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales.

Decomisos marítimos en alza

En los últimos seis meses se han multiplicado las operaciones antidroga en aguas del Pacífico mexicano con la incautación de más de 18 toneladas de cocaína, que representan 23% de los decomisos marítimos que se han realizado durante los 22 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Las autoridades no han informado a qué se debe la multiplicación de las incautaciones de droga en el Pacífico mexicano y sólo han reconocido que en el caso de las casi cuatro toneladas de cocaína que se encontraron en un semisumergible en febrero pasado frente a las costas de la ciudad occidental de Manzanillo, estado de Colima, recibieron información de inteligencia del Comando Norte y de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Sheinbaum Pardo informó en noviembre pasado que había llegado a un acuerdo con la administración de Donald Trump para que la Armada mexicana se encargara de interceptar cerca de las costas de México las embarcaciones que presuntamente transportaban drogas.

Pese a la cooperación que mantienen ambos países, Trump ha cuestionado la actuación de México para combatir a los cárteles de la droga y ha ofrecido la ayuda de las fuerzas estadunidenses para enfrentarlos en el territorio mexicano, lo que Sheinbaum ha descartado de manera reiterada.

Desde septiembre de 2025 el gobierno de Trump activó una ofensiva en aguas del Caribe y del Pacífico para combatir a presuntos narcotraficantes en América Latina. Esas operaciones han dejado al menos 67 embarcaciones destruidas y unos 221 fallecidos en ataques de las fuerzas militares estadounidenses.

Embajador de EU celebra «duro golpe contra los cárteles»

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México reconoció como “otro duro golpe contra los cárteles” el decomiso de 4.4 toneladas de cocaína que hizo la Secretaría de Marina en embarcaciones halladas en costas de Oaxaca y Chiapas, operación en la que también se detuvo a 16 personas.

Mediante redes sociales, el diplomático también destacó la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos.

“Estas acciones están desarticulando a las organizaciones criminales y evitando que millones de dosis lleguen a nuestras comunidades. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein, nuestra cooperación sigue dando resultados. #JuntosLogramosMás”, señaló.

De acuerdo con el Gabinete de seguridad federal, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la Secretaría de Marina Armada de México ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos.