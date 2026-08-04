Nezahualcóyotl, entre las ciudades con mayor mejora en percepción de seguridad

Cifras de encuesta del Inegi

Los resultados se apegan a la aplicación del Mando Unificado Zona Oriente que da atención a una deuda histórica con habitantes de la zona

Toluca, Estado de México.– Durante el segundo trimestre de 2026, Nezahualcóyotl se ubicó entre las ciudades del país con una mayor mejora en la percepción de seguridad, muestra del avance del Mando Unificado Zona Oriente, que opera en este y 14 municipios de la región desde hace más de un año, en coordinación con los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los locales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, de 91 áreas urbanas del territorio nacional tomadas en cuenta, Ciudad Nezahualcóyotl pasó de 55.5 por ciento a 41.3 por ciento, lo que muestra una mejora en la percepción de seguridad de 14.2 por ciento durante el segundo trimestre del año, tendencia que se mantiene desde el primer trimestre cuando mejoró 6.4 puntos porcentuales respecto al cierre de 2025.

Mientras que el comparativo de junio de 2025 al mismo mes del presente año señala una disminución de 64.9 por ciento a 41.3 puntos porcentuales, es decir, una diferencia de 23.6 puntos porcentuales.

El Mando Unificado, que se adhiere al Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, tiene puntual seguimiento mediante las Mesas de Paz, que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez; como parte de dicha estrategia se implementan acciones como recorridos de vigilancia permanentes, revisiones a automóviles y unidades del transporte público, además de presencia en colonias y operaciones tácticas en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Lo anterior reafirma el compromiso que tiene el Gobierno del Estado de México con las y los mexiquenses en la consecución de las acciones que abonen a la paz social y reconstrucción del tejido social.