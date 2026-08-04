“Croquetmanía” reúne 93 ton de alimento para seres sintientes

Con el apoyo de miles de mexiquenses

Calimaya, Estado de México.– Gracias a la participación de decenas de dependencias estatales, organismos públicos, ayuntamientos, instituciones, empresas y ciudadanía, la campaña “Croquetmanía” del Gobierno del Estado de México reunió 93 toneladas de alimento para perros y gatos, además de cobijas, camas, transportadoras, correas, platos, juguetes, artículos de higiene y muchos otros insumos que llevarán bienestar a cientos de lomitos y michis.

La iniciativa fue coordinada entre la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y Mexiquense Televisión, quienes agradecen a todas las personas e instituciones que se sumaron al llamado de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer una cultura de respeto, protección y cuidado de los seres sintientes y consolidar al Estado de México como la “Capital Mundial del Bienestar Animal”.

Cada costal de alimento, cobija y donativo representan mucho más que un apoyo material, son una muestra de empatía, generosidad y compromiso con quienes no tienen voz, pero sí el derecho a una vida digna. Todo lo recaudado será destinado a fortalecer la atención y el cuidado de lomitos y michis rescatados o que actualmente se encuentran bajo resguardo, para contribuir a su alimentación, recuperación y bienestar mientras esperan la oportunidad de encontrar un hogar.

De manera especial, la Cepanaf reconoce el valioso apoyo del Congreso del Estado de México, la Secretaría del Bienestar, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la Secretaría de Salud, la Consejería Jurídica del Estado de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), el Ayuntamiento de Nicolás Romero, así como los ayuntamientos de Zinacantepec, Lerma y Texcalyacac, quienes se sumaron a esta iniciativa al promover la colecta y motivar la participación de servidoras y servidores públicos, así como de la ciudadanía, para contribuir al bienestar de los seres sintientes.

El gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de seguir con el impulso a acciones que promuevan el bienestar animal y reconoce la participación de todas y todos quienes hicieron de “Croquetmanía” un ejemplo de solidaridad, colaboración y trabajo en equipo.