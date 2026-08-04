Informalidad concentra 55% del empleo, alerta el sector privado

Mercado laboral se deteriora

Débil crecimiento de la economía y mayores costos laborales limitan la capacidad de empresas para crear plazas mejor remuneradas

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierte que el mercado laboral continúa sin mostrar señales de mejora y enfrenta un proceso de creciente precarización, caracterizado por la pérdida de empleo formal, el avance de la informalidad, menores prestaciones y una concentración cada vez mayor de trabajadores con bajos salarios.

En su Análisis Económico Ejecutivo de agosto, el organismo atribuyó este comportamiento al débil crecimiento de la economía, la incertidumbre que enfrenta el sector productivo y los mayores costos laborales, factores que han limitado la capacidad de las empresas para crear empleos formales y mejor remunerados.

Como muestra de este escenario, señaló que durante junio la población ocupada se redujo en 319 mil 633 personas, una cifra que calificó como inquietante al considerar que ese mes se esperaba un mayor dinamismo económico por la actividad relacionada con el Mundial de Futbol 2026. En comparación con junio del año pasado, la ocupación total disminuyó en 83 mil 751 personas.

El análisis destaca que el deterioro provino principalmente del empleo formal. Mientras éste perdió 189 mil 98 trabajadores, la ocupación informal aumentó en 105 mil 347 personas, por lo que la informalidad ya representa 55% de la población ocupada, es decir, 33.1 millones de trabajadores.

Además de la menor generación de empleo, el CEESP advirtió un deterioro en su calidad. La población ocupada con acceso a instituciones de salud disminuyó en 179 mil 130 personas, mientras que quienes laboran sin esta prestación aumentaron en 219 mil 628, lo que refleja una mayor precarización del mercado laboral.

Los ingresos también evidencian esa tendencia, el organismo indicó que 52.4% de los trabajadores percibe hasta un salario mínimo, proporción muy superior al 19.8% registrado al cierre de 2018. Si se consideran quienes reciben hasta dos salarios mínimos, el porcentaje asciende a 89.3%, frente al 55.7% observado hace ocho años.

Respecto a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el CEESP pidió cautela al interpretarlas como un indicador de creación de empleo. Si bien el instituto reportó un aumento mensual de 61 mil 23 trabajadores registrados, explicó que 40 mil 496 corresponden a trabajadores de plataformas digitales que ya laboraban y únicamente fueron incorporados al sistema de seguridad social, por lo que no representan nuevas plazas.

Ante este panorama, el organismo sostuvo que fortalecer el mercado laboral formal requiere un entorno que impulse la inversión, favorezca la creación de empresas y genere empleos con mejores salarios y prestaciones. De lo contrario, advirtió, continuará profundizándose un mercado laboral caracterizado por la informalidad y la pérdida de calidad en el empleo.

Informalidad laboral se estanca en México

Por su parte, el observatorio “México, ¿cómo vamos?” señaló que la informalidad laboral se estancó en México y alcanzó al 54.8% de la población ocupada en el primer trimestre de 2026, un nivel que complica la meta gubernamental de reducirla al 48.9% en 2030.

El reporte “Informalidad laboral en México, ¿cómo vamos? 2026”, elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que la tasa apenas bajó 4.5 puntos porcentuales en 21 años, desde el 59.3% registrado a comienzos de 2005.

En términos absolutos, sin embargo, el número de trabajadores informales aumentó de 24 millones a 32.6 millones en ese periodo, en buena medida por el crecimiento de la población.

Además, la transición hacia el empleo formal se frenó en años recientes, pues la tasa de informalidad fue del 54..3% en el primer trimestre de 2024 y subió al 54.8% en el mismo periodo de 2026.

Para mantenerse en la trayectoria hacia la meta de 2030, el indicador debería rondar este año el 52.5%, “más de dos puntos porcentuales por debajo”, de acuerdo con la organización.

“Hay avances importantes, pero consideramos que son insuficientes”, afirmó Axel González, coordinador de datos de México, ¿cómo vamos? y autor del estudio, durante su presentación.

El informe subraya además que la reducción no fue homogénea.

El empleo informal en el ámbito agropecuario cayó 4.9 puntos porcentuales desde 2005 y en empresas, gobierno e instituciones disminuyó un punto, mientras el sector informal de la economía aumentó 1.5 puntos, hasta concentrar al 29.5% de la población ocupada.

Las mayores tasas de informalidad se observan en agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, con 84.6%; otros servicios, con 83%; construcción, con 81.5%; hospedaje y preparación de alimentos y bebidas, con 71.2%, y servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, con 64.4%.

En el extremo opuesto, los servicios corporativos presentan 98.6% de empleo formal; información en medios masivos, 88.4%; electricidad, agua y gas, 87.4%; servicios financieros y de seguros, 86.3%, y servicios educativos, 83.5%, muestra el documento.

En contraste, algunos sectores vinculados al comercio exterior lograron reducciones relevantes entre 2005 y 2026: transportes, correos y almacenamiento bajó 13.1 puntos porcentuales; comercio al por mayor, 7.8; industrias manufactureras, 6.9, y servicios financieros y de seguros, 3.3.

Además, señaló que las diferencias del empleo formal e informal son particularmente visibles en los ingresos, toda vez que la organización detectó que el ingreso promedio de un empleo formal es 1.8 veces el de uno informal.

El reporte también señaló que la informalidad alcanza a más mujeres que hombres y detalló que el ingreso entre géneros también enfrenta una brecha, ya que el ingreso promedio de los hombres con empleo formal es 2.3 veces mayor que el de las mujeres con empleo informal.