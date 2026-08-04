Artista de Apertura para Latin America Tour 2026

JOY (ANONYMOUS)

Dará el inicio al espectáculo en las presentaciones oficiales de ARENA MONTERREY, ARENA GUADALAJARA y ARENA CDMX.

El dúo popular de DJ´S nacidos en el Reino unido vendrán a México para compartir y dar a conocer su forma de hacer música y darnos una “REUNIÓN DE ALEGRÍA”, ya que ellos así le llaman a cada una de sus presentaciones.

JOY (ANONYMOUS) crea música, pero se trata de algo más grande: generar experiencias compartidas que elevan el ánimo y conectan a las personas.

El dúo incluso tiene su propio gesto manual —los dedos entrelazados y los pulgares separados—, un símbolo que representa a la comunidad, elemento central de su labor.

Tras conocerse en la escuela, Henry Counsell y Louis Curran volvieron a unirse después de la universidad para fundar el sello discográfico From Concentrate.

JOY (ANONYMOUS) surgió como fruto de ese espíritu de autogestión. Durante el confinamiento, aburridos y frustrados por la ausencia de música en vivo, Hen y Lou cargaron con su equipo y baterías portátiles para instalarse en el Southbank londinense. El resto, como suele decirse, es historia.

Desde acompañar a Fred again.. en giras mundiales hasta actuar como invitados especiales en la Ópera de Sídney, Junction 2, All Points East, Glastonbury y encabezar un concierto en el Roundhouse, han pisado algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo.

En 2021, el dúo lanzó su álbum debut, *HUMAN AGAIN*, una colección de temas expresivos que retrataba aquella época de confinamiento.

Más tarde llegó *CULT CLASSICS* (2023), un disco que seguía el ritmo de una noche de fiesta —pasando del *house* y la música disco más eufóricos a momentos de calma y relajación—, pero siempre con la serotonina como eje central.

Su espíritu comunitario queda patente en el título de su último trabajo, *JOYOUS PEOPLE*: la culminación de las amistades que han forjado —con artistas como SKRILLEX, JUNGLE y EZRA COLLECTIVE— y un testimonio de las mejores fiestas que han organizado.

Al ocupar un espacio indefinido —más allá de ser una banda o unos simples DJ—, JOY (ANONYMOUS) rompe moldes: se sitúan en un punto intermedio entre sonidos electrónicos, acústicos, ambientales e incluso clásicos.

La esencia de JOY (ANONYMOUS) reside en la idea de que la música tiene el poder de transformar, elevar el ánimo y sanar; una teoría que han demostrado una y otra vez gracias a la sólida comunidad que han creado.

Información General

Arena CDMX:

Boletos ya a la venta a través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena CDMX, Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.

Arena Monterrey:

Boletos ya a la venta a través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innova Sport.

Arena Guadalajara:

Boletos ya a la venta a través del sistema www.superboletos.com, Taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.