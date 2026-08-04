Maca & Gero presentan la versión deluxe de “Lo que queda en el aire”

El dueto colombiano: María Camila Clavijo y Gerónimo Blain

Una edición deluxe cargada de historias íntimas, melodías cálidas y una apuesta por la honestidad emocional

Por Arturo Arellano

Maca & Gero vuelven a poner sobre la mesa su propuesta de pop contemporáneo con el lanzamiento de la versión deluxe de “Lo que queda en el aire”, un material que, según explican, busca llevar al oyente a un terreno más íntimo, sencillo y emocional.

“Queríamos que todo el concepto alrededor fuera un poco más sencillo, como un poco más minimalista. Queríamos que la música hablara por sí sola, que no hubiera tanto ruido, tanta cosa que distrajera de la música”, compartió Maca en entrevista. Para el dueto, el centro de este nuevo trabajo sigue siendo la esencia que ha definido su proyecto desde el inicio: canciones honestas, historias reales y una conexión genuina con su audiencia.

La edición deluxe llega después de una etapa de crecimiento sostenido para la agrupación, que en 2025 lanzó su álbum debut Uno más uno y posteriormente firmó con Sony Music Colombia, consolidando una carrera que ha avanzado de manera orgánica y con una respuesta cada vez más sólida del público.

El proyecto de María Camila Clavijo y Gerónimo Blain se ha distinguido por convertir vivencias cotidianas en canciones que dialogan con distintas etapas del amor, el desamor, la amistad y la familia. Esa cercanía, aseguran, también está en el proceso creativo.

“Para nosotros el proceso creativo es un poquito eso, sentarnos casi que a hacer terapia y a contarnos las historias de amor que han funcionado, las que no, de amigos, de gente cercana”, Dijo Gera. Y añade: “Es sentarnos los dos a echar chisme, a hacer terapia con una guitarra”.

Con esa fórmula, Maca & Gero han construido una identidad que privilegia la emoción sobre la artificiosidad. “Somos fieles creyentes de que si nos pasa a nosotros le puede haber pasado a cualquier otra persona”, señalaron, al explicar por qué apuestan por letras que nacen de experiencias reales.

La respuesta del público

Uno de los ejemplos que mejor resume la conexión entre la banda y su audiencia es Rompecabezas, una de las canciones del álbum que, según contaron, sorprendió por la respuesta del público.

“Fue bien lindo y bien especial porque es una canción que hicimos basada 100% en nosotros”, explicaron. “Nos daba un poco miedo sacarla pensando en que no generaba ningún impacto en nadie, porque está basada en nosotros y no tiene algo tan con lo que la gente se pueda relacionar de una forma tan directa”.

Sin embargo, el resultado fue el opuesto al que temían. “El público empezó a recibirla de una forma espectacular”, recordaron. “La empezaron a volver muy propia siendo una de las más nuestras”. Para ellos, ese fenómeno confirma que la autenticidad sigue siendo una de las claves más poderosas para conectar con el oyente.

México, Latin Grammy y futuro

La visita a México también estuvo marcada por la cercanía con el público y por su presencia en actividades vinculadas con los Latin Grammy. “Vinimos a presentar la edición deluxe de nuestro álbum en exclusiva, no lo hemos anunciado en ningún lado y decidimos venir a México a hacerlo público”, contaron.

Además del lanzamiento, el paso por la capital mexicana les permitió ampliar su red de contactos dentro de la industria. “Conocimos a un montón de artistas talentosísimos”, dijeron, al referirse a colegas con quienes les gustaría colaborar en el futuro.

Sobre los planes inmediatos, adelantaron que seguirán trabajando en nueva música. “Estamos escribiendo también nuestro siguiente disco”, afirmaron, aunque dejaron claro que también tienen intención de volver a los escenarios para presentar estas canciones en vivo.