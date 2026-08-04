Miriam Solís conquista España

Con su espectáculo El Lirismo del Mariachi

Durante su participación en el Festival Lírico de Ópera de Benicàssim

La embajadora de la música mexicana, Miriam Solís cosechó un rotundo éxito con su espectáculo El Lirismo del Mariachi durante su participación en el Festival Lírico de Ópera de Benicàssim, ofreciendo una velada que emocionó profundamente al público y que fue recibida con una ovación inolvidable.

Acompañada por el Mariachi Sol del Mediterráneo, Miriam Solís presentó un programa que unió la fuerza expresiva del mariachi con la elegancia y la hermosa selección de canciones , creando una propuesta artística que cautivó a los asistentes desde el primer momento.

La interpretación, cargada de emoción, sensibilidad y pasión, fue acogida con un entusiasmo extraordinario. Al finalizar el concierto, el público respondió poniéndose en pie para brindar una larga ovación y reclamar varios bises, reflejando el impacto que el espectáculo dejó en la audiencia.

Con El Lirismo del Mariachi, Miriam Solís reafirma su compromiso con la difusión de un repertorio que acerca la música mexicana a nuevos escenarios, fusionando tradición y excelencia vocal en una propuesta artística de gran personalidad.

El éxito obtenido en el Festival Lírico de Ópera de Benicàssim supone un nuevo reconocimiento en la trayectoria de la artista y confirma la excelente acogida de un proyecto que continúa emocionando al público allí donde se presenta.

Para Miriam Solís, esta actuación representa un paso más en su misión de tender puentes entre la música lírica y las raíces del mariachi, demostrando que ambos géneros pueden convivir con naturalidad y ofrecer una experiencia artística única e inolvidable.