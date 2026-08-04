Nagibe Abbud apuesta por el activismo social

Busca consolidarse en el teatro

Participa en “Vulnerable”, cine-teatro, actualmente en cartelera

A sus 8 años, Nagibe Abbud siempre supo lo que quería ser: actriz.

Y lo logró.

De niña, admite haber sido buena estudiante, pero “las matemáticas me costaban trabajo; un día, sin avisarnos, la maestra dijo que habría examen sorpresa y yo, en lo primero que pensé es que si reprobaba, mi papá dejaría de darme dinero para comprar unos juguetes; entonces, comencé a sentir que el aire me faltaba, que me desmayaría y la profesora, asustada, me cargó y me llevó a la dirección y me dijo que luego me haría el examen; cuando salía del salón, recuerdo que mis compañeritos me vieron la cara y yo estaba, ahí, sonriendo. Y, sí, así fue como descubrí que quería ser actriz, provocar emociones, conectar con la gente”, comenta.

Con el apoyo incondicional de su familia, a sus 17 años dejó su natal Chihuahua y viajó a la Ciudad de México, se inscribió en el Centro de Educación Artística de Televisa, y desde su graduación no ha parado de trabajar. “Como dice el dicho”, “La rosa de Guadalupe”, algunas telenovelas y participación en películas, que le abrieron la puerta a otra pasión: el activismo, que comenzó rescatando perros en situación de calle; luego, animales de granja y, al poco tiempo, creó una fundación que apoya a niños de escasos recursos con autismo, en Salina Cruz, Oaxaca.

“Por eso trabajo en otras cosas que no tienen mucho qué ver con la actuación: la venta de automóviles, por ejemplo, para generar recursos que destino por completo a mis organizaciones de rescate animal y para la fundación; ayudar a los demás es algo que me apasiona. Y comenzamos en Salina Cruz, porque siento que forman parte de las poblaciones menos atenida”.

Y es que lo suyo, lo suyo, es hacer las cosas con pasión. Como la composición musical, ya que además de ser compositora, también es cantante con su cuenta en Spotify.

“Tengo apenas cuatro canciones, pero es algo que disfruto enormemente, aunque no le he dedicado el tiempo que quisiera, porque los otros trabajos me absorben bastante.

Apasionada del teatro (considera que es la mejor escuela para un actor), suele acudir a ver, al menos, dos obras a la semana, y actualmente actúa en “Vulnerable”, un montaje que se presenta todos los miércoles en el cine Villa Olímpica. Esta pieza recrea 4 casos reales que dieron origen a la creación de las leyes Olimpia e Ingrid.

“Quiero hacer cine, regresar a la televisión, pero, sobre todo, quiero hacer teatro, mucho teatro. Es lo que de verdad me apasiona”, finalizó la influéncer, con casi un millón de seguidores en sus redes sociales.