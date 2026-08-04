Alertan sobre “coyotes” que ponen en riesgo el ahorro para el retiro de los trabajadores

Aumento de prácticas fraudulentas

“Falsos gestores ofrecen trámites rápidos o beneficios que, en realidad, no existen

Con el objetivo de proteger el ahorro para el retiro de las y los mexicanos, Afore XXI Banorte alertó a las y los trabajadores para que realicen personalmente todos los trámites relacionados con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al advertir que recurrir a intermediarios o falsos gestores pone en riesgo su patrimonio y puede facilitar fraudes contra sus Cuentas Individuales.

La Administradora informó que en los últimos meses se ha detectado un incremento de prácticas fraudulentas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, donde estafadores ofrecen falsos beneficios, como retiros exprés, aumentos de semanas de cotización o la supuesta agilización de trámites a cambio de un pago. Además de representar un gasto innecesario, estas prácticas exponen los datos personales de las y los trabajadores, haciéndolos vulnerables al robo de identidad y otros fraudes.

Afore XXI Banorte recordó que todos los trámites relacionados con el Sistema de Ahorro para el Retiro, incluidos los retiros totales o por desempleo, la unificación de cuentas y la agenda de citas, son gratuitos. Asimismo, enfatizó que ninguna persona, despacho o asesor externo está autorizado para cobrar comisiones, solicitar pagos por adelantado o retener documentos oficiales con el argumento de agilizar gestiones ante el IMSS, el ISSSTE o las propias Administradoras.

Para facilitar el acceso a sus servicios, Afore XXI Banorte pone a disposición de sus cuentahabientes canales seguros para agendar citas, realizar trámites y recibir asesoría personalizada, entre ellos la aplicación AforeMóvil XXIB, el sitio www.xxi-banorte.com, y su línea de atención telefónica y WhatsApp 55 2000 1994. Estas herramientas permiten realizar operaciones de forma gratuita y segura las 24 horas del día.

Exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro indebido o fraude, recordando que todos los servicios relacionados con el Sistema de Ahorro para el Retiro son gratuitos.

“Coyotaje”, el engaño que puede afectar tu pensión

En el ecosistema del retiro, los llamados “coyotes” son personas o despachos privados no autorizados que actúan como intermediarios entre el trabajador y su Afore. Utilizan tácticas de marketing agresivas, como llamadas telefónicas o anuncios en redes sociales, para ofrecer “soluciones” rápidas y aparentemente sencillas con la finalidad de acceder a los recursos de la cuenta Afore. El modo en el que operan esto se centra en la desinformación y la prisa, prometiendo trámites rápidos o beneficios que, en realidad, no existen.

Las autoridades regulatorias han señalado que estas prácticas indebidas, como el coyotaje y la simulación de incrementos salariales, no solo afectan el ahorro de las y los trabajadores, sino que también pueden disminuir sus semanas cotizadas, afectar su derecho a una pensión o reducir significativamente su monto al momento del retiro.

El “coyotaje” no es una práctica única, sino que se manifiesta en al menos dos de las formas más peligrosas para tu patrimonio de retiro: el retiro por desempleo fraudulento y la manipulación de salarios.

Fraude en los Retiros por Desempleo

Este es uno de los métodos más comunes. Los intermediarios se acercan a trabajadores que han perdido su empleo y prometen “ayudarles” a retirar el 100% de los recursos de su Afore de forma inmediata. La realidad es que el trabajador solo tiene derecho a retirar una parte de su saldo de la subcuenta de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, siendo una cantidad que oscila entre 30 y 90 días de su salario, dependiendo de la antigüedad de su cuenta.

El “coyote” cobra una comisión exorbitante por este “servicio”. El mayor riesgo no es solo la pérdida de dinero, sino que el trabajador, sin saberlo, pierde semanas de cotización que le son indispensables para alcanzar los requisitos de la pensión. Miles de trabajadores han sido víctimas de este fraude, perdiendo un promedio de 165 semanas cotizadas. Para alguien bajo la Ley 73, que necesita 500 semanas, puede significar la pérdida total del derecho a una pensión.

La simulación de incrementos salariales

Esta práctica, a menudo operada por despachos privados, es aún más sofisticada y peligrosa. Se promociona como una forma de “mejorar” la futura pensión del trabajador. Estos intermediarios prometen gestionar un supuesto “aumento de salario” ante el IMSS para inflar la base de cotización.

Aunque el trabajador pueda ver un incremento ficticio en su salario diario promedio, este tipo de trámite es ilegal. El IMSS tiene la capacidad de detectar estas inconsistencias y, al hacerlo, no solo anula el supuesto aumento, sino que puede descontar las semanas cotizadas y generar multas tanto al trabajador como a la empresa, poniendo en riesgo el monto final de la pensión. Esta práctica es una estafa que se aprovecha del desconocimiento de los trabajadores sobre las reglas del sistema de ahorro para el retiro.