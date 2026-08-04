Da la UAEMéx la bienvenida a más de 96 mil estudiantes y fortalece presencia en Edomex

Inicia el ciclo escolar 2026-2027 con una matrícula de 96 mil 484 estudiantes en los niveles medio superior, superior y posgrado

Toluca, Méx.– Este martes 4 de agosto la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) abrió un nuevo ciclo escolar reafirmando su compromiso con una educación pública, de calidad, incluyente y con presencia en todo el territorio mexiquense.

En las modalidades presencial, mixta y a distancia, un total de 96 mil 484 estudiantes integran la comunidad universitaria que continuará construyendo conocimiento y transformando su entorno desde las aulas, laboratorios, talleres y espacios de aprendizaje de la institución.

Del total de la matrícula, 27 mil 895 estudiantes son de nuevo ingreso, de los cuales 9 mil 604 corresponden al nivel medio superior, 17 mil 875 a estudios profesionales y 416 a estudios avanzados. Asimismo, 68 mil 589 universitarias y universitarios continúan su trayectoria académica como estudiantes de reingreso, cifra integrada por 15 mil 932 alumnos de bachillerato, 51 mil 771 de licenciatura y 886 de posgrado.

La UAEMéx fortalece año con año su presencia en las distintas regiones del Estado de México, al actualizar y diversificar su oferta educativa para responder a las necesidades sociales, económicas y de desarrollo de cada comunidad. Esta vocación regional permite acercar oportunidades de formación a un mayor número de mexiquenses, consolidando a la institución como un referente de educación pública con visión estatal, comprometida con el desarrollo equilibrado de la entidad.

Como parte de esta estrategia de ampliación de la cobertura educativa, la institución impulsa la Prepa Digital UAEMéx, una modalidad innovadora que amplía las oportunidades de acceso al nivel medio superior mediante un modelo flexible, apoyado en herramientas tecnológicas y diseñado para atender a personas de distintas regiones del estado que requieren alternativas acordes con sus contextos y necesidades. Con ello, la institución fortalece su compromiso con una educación más incluyente, accesible y pertinente.

Actualmente, la UAEMéx brinda atención educativa a través de 11 planteles de la Escuela Preparatoria —cinco ubicados en Toluca y seis en los municipios de Texcoco, Amecameca, Tenancingo, Atlacomulco, Almoloya de Alquisiras y Tecámac—, así como en 21 facultades, una escuela, 13 centros universitarios y seis unidades académicas profesionales.

Con presencia física en 22 municipios mexiquenses y una oferta académica que continúa expandiéndose mediante modalidades innovadoras, la Universidad Autónoma del Estado de México refrenda su compromiso de acercar educación media superior, superior y de posgrado con calidad, pertinencia y sentido social a todas las regiones de la entidad, consolidándose como la Máxima Casa de Estudios de las y los mexiquenses.