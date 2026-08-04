En Morena, entrampados entre lo posible, lo deseable y lo recomendable…

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

La condición humana jala siempre a ir por lo imposible. De ahí tantos fracasos y sinsabores de la vida.

Eso ocurre hoy en grado superlativo desde la cúpula de Morena hasta el último de sus sectoriales.

Es así que tanto Ariadna Montiel, como presidenta del partido en el poder; Citlalli Hernández, como titular de la Comisión Nacional de Elecciones, y la Secretaria General, Carolina Rangel, deambulan, incursionan y viven entre encuentros, entrevistas en corto y reuniones masivas bajo la idea de que pueden levantarse no sólo un “carro completo” en el proceso de 2027, sino que hasta podrían casi ganar el 100 por ciento de los cargos en juego.

Las voces de los expertos, los sondeos, la experiencia de sus cuadros más avanzados y sus propias prospectivas en lo electoral, y sobre todo lo que les dicen los aspirantes, las llenan todos los días con un canto muy parecido al de las sirenas de La Odisea de Homero.

Los hechos, y sobre todo las muestras de irritación y enojo, de amenazas de fractura, las inconformidades, los reclamos de quienes no sienten que los toman en cuenta en el proceso electoral en curso, sumados a los jaloneos entre los partidos de la alianza oficialista, les muestran unos colmillos peores que los de la hiena más feroz.

Y encima tienen la amenaza creciente de una constante intervención desde Washington vía el Departamento de Justicia o el del Tesoro o de la DEA, el FBI y la CIA o lo que es peor, desde la Casa Blanca que les puede echar por tierra todo su proyecto electoral y poner en jaque e invalidar a decenas de candidatos que pudieran ser señalados como vinculados e los carteles de la droga.

El acuerdo del Consejo de marzo, quedó anulado

Hoy, ya de entrada, todo lo anterior anuló los acuerdos del Consejo Nacional que había establecido que todas las candidaturas a 17 gubernaturas serían definidas por encuestas que se realizarían antes del 22 de junio; que las 500 nominaciones a diputaciones federales de mayoría y las 200 pluris se darían a conocer el 3 de agosto; que las candidaturas a unas mil 800 alcaldías -entre ellas las 16 de la Ciudad de México- se definirían el 21 de septiembre y que las candidaturas a diputaciones locales para renovar 31 congresos estatales se darían a conocer el 8 de noviembre.

Todos serían registrados primero como coordinadores de defensa de la transformación y ya en enero o febrero de 2027 serían transformadas como candidaturas formales de Morena para ser registradas ante el INE.

Bueno, pues esos acuerdos ya fueron desechados. Y ahora Ariadna Montiel y Citlalli Hernández se preparan para dar a conocer otros acuerdos y oootra agenda electoral interna.

El tema es que los anteriores acuerdos invalidados por las circunstancias, fueron registrados ante el INE y por lo tanto son cosa legal. Y como tal, si algún aspirante se inconforma, pues les puede echar abajo cualquier nueva agenda.

Y si las cosas exigen no sólo parecer sino ser legales, entonces Montiel y Hernández deberían citar a oootro Consejo Nacional para cambiar los acuerdos anteriores y votar nuevos acuerdos y nueva agenda electoral.

Mientras, todos corren tras sus ambiciones

Hoy, el resumen de todo el fallido y muy embrollado proceso electoral de Morena, indica que, de los casi 200 aspirantes que se registraron para ser candidatos a gobernador en 17 estados -Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas-, y luego de un primer descarte quedan todavía vigentes 102 lo que coloca a la dirigencia de Morena a realizar otra depuración, pero como quedan los más sobresalientes y cercanos a tribus, corrientes y a los grandes jefes caras blancas de Morena, pues ese descarte no plantea nada bueno.

Pero tendrán que hacerlo, y pronto.

Mientras los nombres de los y las posibles agraciadas con una nominación de coordinadores de defensa de la Transformación corren alegremente por redes sociales y en algunos otros medios.

Cuentan que Citlalli Hernández dijo por ahí que la idea es que queden 10 candidaturas para mujeres y 7 para hombres.

Así que pronto los cercanos a los equipos dominantes colocaron en esas listas a sus aspirantes y así se afirma que sin hacerse todavía las encuestas correspondientes ya casi la tienen ganada las siguientes precandidatas:

La senadora Nora Ruvalcaba para Aguascalientes; la senadora Julieta Ramírez para BC -aunque a esta la sigue casi a una nariz de cerca el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño-, para Baja California Sur se dice van muy cerrados Milena Quiroga y Manuel Cota, mientras que en Chihuahua se perfila el gran agarrón entre la senadora Andrea Chávez -quien con el apoyo del senador Adán Augusto López y la sombra de La Barredora de Tabasco- se enfrenta desde ya al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

En Guerrero, pelean centímetro a centímetro la ex consejera Jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y la consejera nacional de Morena Beatriz Mojica, mientras que el Michoacán se perfilan Carlos Torres Piña y el senador Raúl Morón; en Nuevo León está apuntada Clara Luz Flores, mientras que en Nayarit puntea la alcaldesa Geraldine Ponce, a quien le sigue de cerca Pável Jarero; Rita Ozalia Rodríguez, la quiere en San Luis Potosí y en Sinaloa la buscan la senadora Imelda Castro y María Teresa Guerra; en Sonora, pelea por ser la candidata de Morena Lorenia Valles, a quien le disputa esa posibilidad Dolores del Río.

En Tlaxcala, al parecer quieren dejar de lado a la ex presidenta del Senado a Ana Lilia Rivera, para nominar al hijo del ex gobernador y del mismo nombre, Alfonso Sánchez, a quien le sigue Vicente Morales.

Otros muchos nombres corren por la libre, pero de eso hablaremos después.

Lo único cierto es que hasta hoy todo es especulación porque no se han realizado los sondeos para definir quienes ocuparán finalmente esas nominaciones.

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