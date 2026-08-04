Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, en la mira de Morena

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Son cinco estados de los 17 que estarán en disputa en los comicios de 2027, los que ambiciona ganar Morena.

En los cinco nunca ha gobernado el partido mayoritario y parece ser que tampoco lo logrará en esta ocasión.

Le interesan, principalmente, los que gobierna el PAN, aunque no le caería mal triunfar en los dos restantes que gobierna su aliado el Partido Verde y al que consideran como semi aliado, Movimiento Ciudadano.

Parece una obsesión el que quieran gobernar Chihuahua, entidad en la que una de sus nuevas adquisiciones; Javier Corral, administró no hace tanto.

Maru Campos, actual gobernadora, es una de las obsesiones de los morenos, pero también del ex gobernador Corral, aunque primero tendrán que solventar con quién van de candidato. El volado está entre la senadora Andrea Chávez y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Las posibilidades de triunfo dependen en mucho que no se equivoquen con el candidato o candidata y evitar que la nominación provoque fracturas.

Querétaro es más complicado, pues el actual gobernador, Mauricio Kuri, rebasó por 30 puntos a la candidata de Morena hace seis años y está reconocido como un buen gobernante. En esta entidad los morenos cuentan con un militante obsesionado con la nominación, al que dejaron fuera hace seis años, Santiago Nieto, quien no logra permear entre los electores. Será difícil que Morena logre el triunfo.

Aguascalientes es el más panista de los estados gobernados por Acción Nacional y resulta casi imposible que los morenos sean una alternativa, pues además de todo no tienen muchos aspirantes, ni un buen candidato, Nora Ruvalcaba ya ha sido en tres ocasiones candidata y no se acerca a los números de los panistas y parece ser su única opción. Arturo Ávila simplemente rechazó participar y prefirió concentrarse en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX,

Restan los dos estados administrados por elementos que no son tan ajenos a la Cuarta Transformación: San Luis Potosí y Nuevo León.

En San Luis gobierna el Partido Verde aliado de Morena, pero desistió de ir en alianza hacia 2027 y prefirió competir solo, con tal de proyectar al gobierno estatal a la esposa del actual gobernador, Ruth González Silva. Aquí nada haría más feliz a Morena que no ganara la esposa de Ricardo Gallardo. El candidato, o candidata, de Morena se encuentra lejano de la posibilidad de triunfo.

Nuevo León es el otro estado en que Morena no gobierna y pretende hacerlo ahora, aunque el mandatario pertenece a Movimiento Ciudadano, pero con buenas relaciones en Morena. Dependiendo de quien resulte candidato o candidata se sabrá si puede dar la pelea en las urnas o si habrá de representar un nuevo revés para el partido que gobierna a nivel federal.

En resumidas cuentas, la dificultad de Morena para ganar esos cinco estados es grande, aunque en un par de ellos mantienen aspiraciones de triunfar.

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Sin duda de que MC es un aliado de Morena. La posibilidad de que Luis Donaldo Colosio compita por Sonora y no por Nuevo León abre una mayor oportunidad de que el Movimiento de Regeneración Nacional mantenga la franquicia. La presencia de Colosio fragmentará más el voto y alejará al PAN de la posibilidad de triunfo.

ramonzurita44@hotmail.com

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