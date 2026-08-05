Realiza el gobierno de Naucalpan trabajos de desazolve en Periférico Norte y colonias

Disminuyen riesgos de inundaciones

Naucalpan, Méx.- Con el propósito de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de drenaje, prevenir obstrucciones y disminuir el riesgo de inundaciones, el gobierno encabezado por el alcalde Isaac Montoya, a través del OAPAS, realizó el desazolve de los 13.8 kilómetros de la red sanitaria del Periférico Norte, además de intervenir 37 kilómetros de la red general de drenaje en distintas colonias del municipio.

En el Periférico Norte se llevaron a cabo trabajos de limpieza en 328 pozos de visita, 136 coladeras de banqueta, 360 rejillas de piso y 132 bocas de tormenta. Debido a la gran cantidad de residuos sólidos acumulados y a las condiciones de algunos tramos, diversos puntos requirieron ser desazolvados en más de una ocasión.

Estas acciones tienen como finalidad garantizar el correcto funcionamiento de la red de drenaje, reducir el riesgo de taponamientos, prevenir inundaciones y encharcamientos, así como proteger la seguridad y el patrimonio de las familias naucalpenses.

Como parte del Programa Anual de Desazolve de Colonias, OAPAS reportó trabajos de limpieza en las localidades consideradas prioritarias por su nivel de riesgo. En total, se atendieron 37 mil 159 metros lineales de la red de drenaje, equivalentes a 37.1 kilómetros, de los que se extrajeron 587 metros cúbicos de azolve, basura y escombro.

Asimismo, OAPAS mantiene un monitoreo permanente del Río Hondo, en el tramo comprendido entre la avenida 16 de Septiembre y el Vaso de Cristo, regulando la operación de cárcamos para evitar desbordamientos. Estas acciones se desarrollan de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua).