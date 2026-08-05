Ecatepec inicia estrategia para la prevención de la violencia familiar

“Cruzada Violeta 360”

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss puso en marcha la “Cruzada Violeta 360”, estrategia que enfrenta el delito de violencia familiar y que contempla llevar prevención, orientación y acompañamiento a todo el territorio municipal, sobre todo hogares y escuelas.

La presidenta municipal de Ecatepec detalló que en mayo de este año el gobierno municipal registró 532 llamadas por violencia familiar, lo que representó 74.2 por ciento de los reportes a los números de emergencia de la localidad.

“La violencia familiar no es un problema privado, es un delito. Muchas veces comienza con conductas que se normalizan: revisar el teléfono, prohibir salir, controlar el dinero, aislar, humillar, amenazar o decidir por una mujer. Después vienen los gritos, los golpes y agresiones que pueden poner en riesgo su vida y, en los casos más extremos, terminar en feminicidio”, expresó.

Explicó que parte importante de la violencia ocurre “detrás de una puerta cerrada: en la sala, en la cocina, en una habitación y muchas veces frente a las hijas y los hijos”, por lo que la Cruzada Violeta 360 busca llevar la prevención, la orientación y el acompañamiento hasta las colonias, hogares, escuelas y espacios públicos.

La munícipe pidió a la Fiscalía de Justicia del Estado de México sumarse a la Cruzada, toda vez que prevé que aumenten las denuncias penales por violencia familiar, que deben ser atendidas por el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec.