No a la reelección de Yoselin Mendoza en Nicolás Romero, exigen morenistas

Que tiene de cabeza al municipio

Por Arturo Baena

Nicolás Romero, Méx.- Actores políticos y consejeros de Morena piden a la dirigente nacional de ese partido, Ariadna Montiel, “no permitir la reelección de la actual alcaldesa Yoselin Mendoza, quien le ha hecho daño a la 4T y tiene de cabeza al municipio, que padece crisis de inseguridad, de servicios públicos y transparencia administrativa”.

Los quejosos, a través de Antonio García, recordaron que “durante un congreso, Montiel Reyes prometió que no se tolerarán la corrupción ni los abusos en los gobiernos emanados del movimiento, exigiendo una trayectoria limpia a todos. Hoy, Yoselin Mendoza pretende reelegirse a sabiendas que nos ha fallado a todos los habitantes”.

Por otra parte, los morenistas recordaron la confrontación entre el síndico Felipe Martínez, quien hizo públicos presuntos actos de corrupción y desvío de recursos financieros dentro de la administración de Mendoza Ramírez.

Asimismo, miembros de su propio Cabildo acusan a la alcaldesa de ordenar el bloqueo operativo de los ediles inconformes. Señalan que las diferentes direcciones del ayuntamiento tienen instrucciones de ignorar sus trámites y peticiones.

Aseguraron que en Nicolás Romero la inseguridad y opacidad son una constante y “la alcaldesa maquilla las cifras de seguridad pública y oculta la realidad de la violencia en el municipio para proteger la percepción de su gestión”.