Se brinda atención especial a adultos mayores en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Más de mil 270 adultos mayores reciben una atención integral y especializada, a través de los servicios médicos, de soporte psicológico y asesoría jurídica, así como talleres y actividades para promover un envejecimiento activo y sano, que ofrecen los 32 Clubes del Adulto Mayor, siete Casas de Día y el Centro Gerontológico “Sagrado Corazón” del Complejo Rosa Mística del Sistema Municipal DIF de esta localidad. La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco indicó que, a través de estas estancias, se atiende a adultos mayores de las zonas Popular y Tradicional, con el objetivo de impulsar una vejez digna, activa y saludable.