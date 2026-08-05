Diana Corzo es “Más cabrona que bonita”

Nacida en San Francisco, California

Lanza un himno de empoderamiento femenino en la música regional

Por Arturo Arellano

La cantante Diana Corzo presentó su nuevo sencillo “Más cabrona que bonita”, una canción con la que busca reivindicar la fortaleza de las mujeres y refrendar su lugar dentro de la música regional mexicana, un género que, dijo, sigue necesitando más voces femeninas en los escenarios.

Durante una entrevista, la intérprete explicó que el tema nace desde una intención buena: “el tema tiene que ver con algo más positivo para motivar y inspirar a las mujeres para que se tengan más empoderadas”. Para Corzo, la palabra “cabrona” deja de ser un insulto y se convierte en una forma de nombrar a una mujer fuerte, decidida y capaz de levantarse después de cualquier tropiezo.

En la conversación, la artista abundó en que su propuesta busca romper con los estereotipos que reducen a las mujeres a su apariencia. “Más que ya somos más cabronas que bonitas, somos más más que nuestra belleza”, dijo, al subrayar que hoy las mujeres ocupan espacios en todos los ámbitos: desde la medicina y la ciencia hasta la política, la tecnología y los negocios.

Diana Corzo, quien nació en San Francisco, California, y actualmente impulsa su carrera dentro del regional mexicano, explicó que su música también nace de una historia personal marcada por el bullying, la autodeterminación y el deseo de seguir su vocación artística. “Desde muy niña me han dicho como que, ‘ah, tú no vas a llegar a nada’”, recordó, al señalar que esas experiencias la llevaron a reafirmar su sueño de cantar.

Una apuesta por las mujeres en el regional

La cantante señaló que su proyecto también tiene una dimensión colectiva: abrir camino para que más mujeres sean visibles en el regional mexicano. “Quiero que vean más mujeres en los escenarios, en las tarimas, en todos los eventos”, expresó, al tiempo que pidió más colaboración entre artistas y apoyo a nuevas voces femeninas.

Corzo reconoció además el respaldo de su esposo, quien dejó su trabajo para acompañarla como manager, algo que ella considera un ejemplo de compromiso con el sueño artístico. “Mi esposo es mi manejador y él dejó su trabajo por mi sueño”, comentó durante la entrevista.

“Más cabrona que bonita” forma parte del material con el que la cantante busca consolidar su propuesta musical. De acuerdo con la información compartida por su equipo, el tema pertenece a un proyecto de mayor alcance que incluirá nuevos lanzamientos y colaboraciones con artistas reconocidos del género.

Corzo adelantó que seguirá con presentaciones promocionales en distintos puntos de México y Centroamérica, y no descartó regresar a Ciudad de México para cantar en vivo. “Me encantaría regresar a Ciudad de México, si me invitan, yo también jalo”, dijo entre risas.

La intérprete espera que el sencillo conecte con mujeres que atraviesan procesos de autoestima, sanación y búsqueda personal. “Espero que cuando la escuchen se sientan como con una adrenalina, con un coraje, con un amor propio”, resumió.

La cantante, nacida en San Francisco, California, presentó en Ciudad de México su nuevo sencillo, una propuesta que reivindica la fuerza, la disciplina y el amor propio de las mujeres dentro del regional mexicano.