“Patito Feo” revive la nostalgia en el Auditorio Nacional

Amigas del Corazón World Tour

Laura Esquivel y Brenda Asnicar reunieron a miles de fans con un show cargado de recuerdos e invitados especiales

El Auditorio Nacional se llenó de nostalgia con la presentación de Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de la serie argentina Patito Feo. Bajo el nombre Amigas del Corazón World Tour, las artistas ofrecieron un concierto único en México que reunió a miles de asistentes y reavivó el fenómeno juvenil que marcó a toda una generación.

Durante cerca de una hora con 45 minutos, las intérpretes interpretaron canciones que se volvieron himnos entre sus seguidores, entre ellas Fiesta, Un rincón del corazón, Las Divinas y Tango llorón, acompañadas de visuales, bailarines y cambios de vestuario que reforzaron el ambiente nostálgico del espectáculo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la aparición sorpresa de Nashla Aguilar, Roxana Puente y Andrena Aumada, recordadas por su participación en la versión mexicana Atrévete a soñar. Junto a Laura Esquivel, interpretaron El Primer Día Sin Ti, lo que provocó una ovación inmediata del público.

La celebración continuó con Ricardo Abarca, quien subió al escenario para cantar con Brenda Asnicar Ojos en la espalda y Subiré al infierno, temas de Cumbia Ninja. La actriz argentina incluso dijo que le gustaría emprender una gira dedicada a esa producción, comentario que fue recibido con entusiasmo por los asistentes.

Con esta fecha, Esquivel y Asnicar cerraron la primera etapa internacional de la gira, que ya pasó por Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, España, Italia y Grecia. La gira retomará presentaciones en octubre, con funciones programadas en Argentina, país donde nació la historia televisiva que las convirtió en íconos juveniles.

A casi dos décadas del estreno de Patito Feo, el proyecto sigue demostrando su capacidad de convocatoria en distintos países y confirma que la nostalgia también puede llenar grandes recintos como el Auditorio Nacional.