Construirán una universidad en cada municipio de la zona oriente de Edomex

Plan impulsado por Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez

El proyecto contempla sedes de las universidades Rosario Castellanos y Benito Juárez para garantizar la educación superior a millones de jóvenes

Con el Plan Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los tres órdenes de gobierno construirán una universidad en cada uno de los municipios que integran la estrategia.

Los nuevos planteles podrán ser de la Universidad Nacional Rosario Castellanos o de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con el propósito de ampliar el acceso a la educación superior y evitar que miles de jóvenes tengan que trasladarse largas distancias para estudiar.

Esta iniciativa beneficia a los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Naucalpan, Tlalnepantla y Valle de Chalco, y contempla una inversión de 470 millones de pesos que comenzó en 2025 y termina en 2027.

En Chalco, Chimalhuacán y Naucalpan ya operan Universidades Rosario Castellanos con licenciaturas e ingenierías en áreas como Comunicación, Psicología, Derecho, Ciencias Ambientales, Inteligencia Artificial, Ciencias de Datos y Urbanismo.

Una Universidad para el Bienestar Benito Juárez García tiene sede en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, donde ofrece las carreras de Medicina Integral y Salud Comunitaria, Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica, ampliando las opciones de educación superior pública en el oriente mexiquense.

La construcción de estas universidades forma parte de los 121 programas y acciones del Plan Oriente del Estado de México, estrategia que beneficiará 10 millones de habitantes mediante proyectos en materia de educación, salud, movilidad, vivienda, seguridad e infraestructura, con el propósito de reducir el rezago histórico y acercar servicios esenciales a la población.