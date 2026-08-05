Reconocen al Estadio GNP Seguros

De los mejores del mundo: revista británica IQ Magazine

Lugares que hoy están marcando el estándar de la industria global

A dos años de haber iniciado su nueva etapa, el Estadio GNP Seguros fue reconocido por la revista británica IQ Magazine como uno de los IQ Stadium Stars 2026, una distinción que reúne a los recintos más sobresalientes del mundo para la realización de espectáculos en vivo y que representa uno de los reconocimientos internacionales más importantes de la industria.

La selección forma parte del IQ Global Stadium Report 2026, la publicación de referencia para el negocio global del entretenimiento en vivo, que identifica a los estadios que están redefiniendo el futuro de las giras internacionales gracias a la calidad de su infraestructura, la excelencia de su operación, la experiencia que ofrecen a los fans y su capacidad para albergar las producciones de mayor escala del mundo.

En esta edición, IQ destaca que el Estadio GNP Seguros «se ha consolidado rápidamente como uno de los principales destinos mundiales para la música en vivo», gracias a una transformación integral que fortaleció sus capacidades operativas y elevó la experiencia tanto para artistas como para asistentes. La publicación también señala que esta evolución contribuye a reforzar el posicionamiento de la Ciudad de México como uno de los mercados musicales más importantes del mundo, consolidándola como una parada imprescindible dentro de los circuitos internacionales de las grandes giras.

El reconocimiento coincide con el segundo aniversario de la reapertura del recinto, cuya renovación representó una de las inversiones más importantes en infraestructura para el entretenimiento en vivo realizadas en México durante los últimos años. Más que una modernización arquitectónica, el proyecto redefinió la forma de operar un estadio de talla internacional, incorporando soluciones que responden a las crecientes exigencias técnicas, logísticas y de producción de la industria.

Con capacidad para 65 mil asistentes, el Estadio GNP Seguros integra infraestructura de última generación, una cubierta arquitectónica permanente, nuevos espacios de hospitalidad, camerinos y áreas de producción modernizadas, zonas de carga y descarga simultáneas, además de una configuración que permite montar espectáculos de gran formato con mayor eficiencia, flexibilidad y seguridad.

IQ también subraya que el Estadio GNP Seguros forma parte de una nueva generación de recintos concebidos para responder a la creciente complejidad de las producciones internacionales, donde la infraestructura, la eficiencia operativa y la experiencia del fan se han convertido en factores decisivos para atraer las giras más importantes del mundo.

Desde su reapertura en agosto de 2024, el recinto ha recibido a millones de asistentes y ha sido escenario de algunas de las giras más importantes del mundo, incluyendo las históricas residencias de Shakira, Bad Bunny y Harry Styles, además de conciertos de artistas como Paul McCartney, Lady Gaga, Metallica, BTS, Bruno Mars, Olivia Rodrigo, Linkin Park y Oasis, consolidándose como uno de los escenarios de mayor actividad a nivel internacional.

Con esta distinción, el Estadio GNP Seguros no sólo reafirma su posición como uno de los escenarios más importantes del mundo; también confirma el papel que hoy desempeñan la Ciudad de México y México como uno de los mercados estratégicos para el desarrollo de la industria global del entretenimiento en vivo.

El apoyo de GNP Seguros, aseguradora 100% mexicana, ha sido invaluable en los logros del Estadio GNP Seguros, reflejando el compromiso no sólo de impulsar espacios musicales de talla mundial donde las personas puedan vivir experiencias increíbles, sino también con acciones sostenibles implementadas en la operación del recinto.

Shakira, Bad Bunny y Harry Styles, además de conciertos de artistas como Paul McCartney, Lady Gaga, Metallica, BTS, Bruno Mars, Olivia Rodrigo, Linkin Park y Oasis han pisado este escenario