Registra Pemex pérdidas de 9,180 mdp por “ordeña”, de abril a junio

Le roban crudo, gasolina, diesel y turbosina

La cifra equivale a perder 101 mdp diarios y se trata de un incremento de 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado

De acuerdo al reporte financiero más reciente de Petróleos Mexicanos (Pemex), la sustracción ilegal de crudo, gasolinas, diesel y turbosina le dejó una pérdida operativa de 9 mil 180 millones de pesos entre abril y junio, la más severa en los últimos 8 años.

La cifra equivale a perder 101 millones de pesos diarios y se trata de un incremento de 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado, a pesar del combate de las autoridades contra la ordeña ilegal y el contrabando (huachicol fiscal).

La cantidad sustraída ilegalmente es un producto que Pemex deja de vender y genera un mercado negro en el que gasolinerías que lo comercializan ofrecen precios mucho menores, por debajo incluso de las cotizaciones en las terminales de almacenamiento y reparto, señaló Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de Edge Innovation.

Pemex no sólo enfrenta la sustracción ilegal, cuya pérdida logra contabilizar en sus estados financieros, sino también el llamado huachicol fiscal, que es el contrabando de combustibles mediante otra fracción arancelaria para pagar menos impuestos. También existen las mezclas ilegales que se suministran en las estaciones de servicio.

El consultor de QUA Energy, Marcial Díaz Ibarra, destacó que el delito evolucionó hacia esquemas sofisticados de contrabando técnico, evasión fiscal y manipulación de la cadena logística.

“Cada litro de combustible vendido en la ilegalidad representa una triple pérdida para el país: se elimina el valor del producto para Pemex, se evade el cobro de impuestos clave (IEPS e IVA) y se restringe la capacidad de la empresa para invertir en infraestructura, exploración y refinación. A su vez, esto presiona el presupuesto nacional y limita la disponibilidad de recursos para inversión pública”, agregó el analista.

Además de enfrentar estos problemas de inseguridad, Pemexpadece de riesgos operativos, una disminución en la extracción de petróleo crudo y una deuda que, en conjunto con proveedores, asciende a 100 mil millones de dólares.

Desmantela 4 centros de huachicol en 3 estados

La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló cuatro centros utilizados para el procesamiento ilícito de combustibles en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, donde fueron asegurados más de un millón de litros de hidrocarburos y petrolíferos, además de maquinaria especializada, contenedores, equipo de cómputo y diversa infraestructura utilizada para estas operaciones clandestinas.

Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y Pemex Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

La FGR informó que las investigaciones se desarrollaron a partir de labores de inteligencia, intercambio de información y denuncias ciudadanas que alertaban sobre el ingreso constante de autotanques y pipas a diversos inmuebles, donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con el procesamiento ilegal de combustibles.

Dos operativos en San Luis Potosí

En el municipio de San Luis Potosí fue localizado el mayor centro de procesamiento ilícito. Durante el cateo fueron asegurados ocho tanques con capacidad aproximada de 80,000 litros cada uno, ocho cilindros horizontales, seis cilindros verticales, 894 contenedores con capacidad de 1,000 litros, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel, una tarraja eléctrica para tubos, equipo de cómputo, una camioneta tipo pick up y diversa documentación.

Además, las autoridades localizaron entre 500,000 y 600,000 litros de petrolífero, así como 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas.

En un segundo inmueble ubicado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fueron asegurados 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburos, aproximadamente 40,000 litros de petróleo crudo y diésel, muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y documentación relacionada con las operaciones.

Intervenciones en Hidalgo y Morelos

En el municipio de Tizayuca, Hidalgo, las fuerzas federales aseguraron 32 contenedores con capacidad de 1,000 litros y otros 25 con capacidad para 5,000 litros, además de 456,300 litros de probable hidrocarburo o productos químicos, equipo de cómputo, monitores, dispositivos electrónicos y documentación diversa.

Mientras tanto, en Cuautla, Morelos, las investigaciones comenzaron tras denuncias que reportaban el ingreso frecuente de pipas escoltadas por camionetas, así como fuertes olores a hidrocarburos y sustancias químicas.

Con estos aseguramientos, la FGR señaló que ya son seis los centros clandestinos detectados en las últimas semanas, luego de los operativos realizados previamente en Cadereyta, Nuevo León, y Reynosa, Tamaulipas. La Fiscalía informó que las investigaciones permanecerán abiertas para identificar y detener a los responsables de estas operaciones ilegales.