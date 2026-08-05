Sheinbaum presenta la Jornada Nacionalde Reforestación 2026, que se realizará este domingo

Se plantarán 6.6 millones de árboles

Se realizará en los 32 estados, 621 municipios, mil 632 núcleos agrarios y 32 mil 184 hectáreas; participarán 235 mil 97 personas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Jornada Nacional de Reforestación 2026 -que se llevará a cabo el próximo domingo 9 de agosto- en la que se plantarán 6.6 millones de árboles y plantas, con el objetivo de hacer un esfuerzo para crear conciencia, reconocer la importancia de la naturaleza y de la restauración ambiental.

“Este domingo vamos a hacer una Jornada Nacional de Reforestación. El objetivo es que esta Jornada sea todos los años, que no solamente sea 2026, sino que a partir de ahora pongamos un día al año donde todas y todos reforestemos. Es un esfuerzo nacional donde están gobernadoras, gobernadores, Jefa de Gobierno, municipios, el Gobierno de México y muchos voluntarios y voluntarias que van a ser parte de esta Jornada Nacional de Reforestación”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal anunció que para su participación en la Jornada Nacional de Reforestación visitará el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl en Puebla. Además, destacó que con el programa Sembrando Vida, en ocho años se han plantado mil 200 millones de árboles y se han reforestado un millón de hectáreas con la participación de más de 400 mil sembradores.

“Es un esfuerzo en donde queremos invitar a la ciudadanía y obviamente a todas las gobernadoras, gobernadores, presidentes municipales a que se unan a este esfuerzo de la Jornada Nacional de Reforestación”, agregó.

Importancia de la jornada

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, detalló que es importante realizar la Jornada Nacional de Reforestación 2026, ya que el 70 por ciento del territorio nacional tiene cobertura forestal, el 12 por ciento de la biodiversidad mundial se alberga en México y el 60 por ciento de los ecosistemas forestales pertenecen a ejidos y comunidades.

Además, debido a que el ciclo del agua depende de los bosques, ayudan a proteger y regenerar los suelos, fortalecen la economía forestal que genera 0.24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), impulsa la infraestructura verde en ciudades y opciones productivas en bosques, selvas y manglares, y mitiga el cambio climático.

Indicó que la deforestación, la tala ilegal, los incendios forestales y las plagas y enfermedades afectan en conjunto más de 1.1 millones de hectáreas al año, retos que el Gobierno de México atiende de manera coordinada con diversas dependencias, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el combate a la tala ilegal.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, detalló que la Jornada Nacional de Reforestación 2026 se realizará en los 32 estados, 621 municipios, mil 632 núcleos agrarios, 32 mil 184 hectáreas, y participarán 235 mil 097 personas para plantar 6.6 millones de árboles y plantas, además de que también se utilizarán drones.

Precisó que participarán los gobiernos estatales de las 32 entidades, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, los servidores de la Nación, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales (Conanp) en colaboración con Centros de Investigación, universidades, organizaciones sociales y sociedad civil.

Aseguró que el impacto será en bosques templados, nublados, selvas húmedas, secas, matorrales, pastizales, manglares, 37 áreas naturales protegidas y 17 áreas destinadas voluntariamente para la conservación.

Asimismo, señaló que para esta jornada se cuenta con la participación de dependencias y con la colaboración de centros de investigación, universidades y organizaciones. Y señaló que el reto al 2030 es reforestar mil 500 millones de plantas y de árboles.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, agregó que esta jornada da muestra de que la participación colectiva reconstruye el tejido social y que cuidar la naturaleza también es construir bienestar.

RECUADRO

CSP ratifica invitación al Papa León XIV

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno continuará insistiendo ante el Vaticano para concretar una visita del papa León XIV al país, al considerar que el pontífice no solo es una figura de relevancia para la comunidad católica, sino también un referente en el debate internacional.

La mandataria insistió al secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, con quien se reunió por más de una hora en Palacio Nacional, en que el Sumo Pontífice visite México.

Recordó que hizo una carta con la invitación en su momento, además de que el 12 de diciembre “tuve la oportunidad de hablar con el Papa y ahora que recibimos esta visita, que es muy importante, vamos a insistir en la visita del Papa a México”.

Además de lo que representa para el pueblo católico, “hoy el Papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí, relacionado con las plataformas digitales y la Inteligencia Artificial (IA)”.

Resaltó que la encíclica Magnifica Humanitas, sobre la IA, “es una referencia mundial de un debate sobre quién controla esas plataformas, quién define los contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde vamos como humanidad. Es un debate muy importante a nivel planetario, y en México lo estamos dando”.

Entonces, “más allá de su representación religiosa y evidentemente que en México hay separación de la Iglesia con del Estado, y así va a ser siempre, hay una referencia muy importante que él está representando en el mundo respecto a esta reflexión. Incluso él mismo llama a la regulación pública de la Inteligencia Artificial y a reconocer entre todos cuáles son los impactos y a quiénes están beneficiando”.