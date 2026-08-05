Suman en EU a seis estados más al brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga mexicana

Van dos muertes asociadas con el contagio

La FDA vinculó el brote con el producto iceberg servido en Taco Bell y suministrado por empresa privada Taylor Farms en Guanajuato

Autoridades sanitarias estadounidenses incorporaron seis estados más al brote de ciclosporiasis relacionado con la lechuga mexicana, lo que eleva a 15 el número de estados afectados, informó el martes The Washington Post, citando a personas familiarizadas con la investigación.

Una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) vinculó el brote, que se ha extendido a nueve estados, con la lechuga iceberg servida en restaurantes Taco Bell y suministrada por operaciones de la empresa privada Taylor Farms, ubicada en Guanajuato. Sin embargo, las autoridades continúan buscando otras posibles fuentes del brote.

Missouri, que reporta 1,095 casos, es uno de los estados que se incorporarán a la lista, según informó The Washington Post, citando a un portavoz del departamento estatal de salud.

Los pacientes entrevistados por investigadores estatales y locales señalaron que consumieron productos de Taco Bell antes de enfermar, de acuerdo con un portavoz citado por el medio.

El informe indicó que aún no había información disponible sobre los otros cinco estados afectados y añadió que las fuentes consultadas solicitaron mantener el anonimato debido a que se trata de una investigación en curso.

Los casos de ciclosporiasis en Estados Unidos han alcanzado niveles récord este año, y el brote actual se encuentra entre los más grandes causados por enfermedades transmitidas por alimentos en la historia reciente del país. La infección puede provocar diarrea intensa, náuseas y otros síntomas gastrointestinales.

Michigan, el estado más afectado, reportó el martes 11,508 casos, más de 200 adicionales respecto a la actualización del día anterior. El estado también informó las primeras dos muertes asociadas con el brote, aunque precisó que ambas personas presentaban condiciones de salud subyacentes importantes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cuyo sistema de vigilancia suele presentar un retraso de varias semanas respecto a los reportes estatales, registraron 6,707 casos confirmados por laboratorio a nivel nacional hasta el 28 de julio, además de más de 11,500 casos sospechosos que aún no han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio.

Sysco deja de comprar lechuga iceberg a Taylor Farms y a México

Sysco, el mayor distribuidor de alimentos de Estados Unidos ha dejado de comprar lechuga iceberg a Taylor Farms y a México debido al brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, según declaró el martes su director ejecutivo, Kevin Hourican.

Una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA) vinculó el brote con la lechuga iceberg servida en los restaurantes Taco Bell y proveniente de las operaciones privadas de Taylor Farms en el centro de México. Sin embargo, las autoridades siguen buscando otras posibles fuentes.

Sysco realizó un retiro voluntario del mercado en ese momento y luego Taylor Farms notificó al distribuidor sobre el retiro oficial, dijo Hourican.La semana pasada, el excomisionado de la FDA, Scott Gottlieb, dijo que algunos grandes minoristas y restaurantes estaban evitando los productos de otros productores en el centro de México por temor a una mayor contaminación de las granjas de la región.

Retiran chiles jalapeños de restaurantes presuntamente relacionados con salmonela

Por otra parte, en Chicago, Chipotle Mexican Grill informó que retiró los chiles jalapeños de algunos de sus restaurantes, tras determinar que podrían estar vinculados a un brote de salmonela que ya es investigado por autoridades de salud pública.

En un breve comunicado, Chipotle sostuvo que la “salud y seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad” y que estaba al tanto de que las autoridades investigan el origen de un brote de salmonela que afecta a varios minoristas del sector de servicios de comida.

La empresa añadió que retiró los jalapeños por precaución y que “los reemplazó por producto de otros productores”. No precisó cuántos de sus restaurantes se vieron afectados ni de dónde provenían los chiles anteriores.

El Departamento de Salud de Minesota (MDH, por sus siglas en inglés) confirmó el martes que ya investiga un brote de salmonela vinculado a varios restaurantes de comida rápida de estilo mexicano, y que los jalapeños son la fuente sospechosa. Las autoridades identificaron 110 casos en el estado. Chipotle representó la mayoría de los restaurantes en los que pudieron contactar a los consumidores afectados para una entrevista —quienes comieron en la cadena entre mediados de junio y mediados de julio—, pero no todos.

“Con base en toda la evidencia hasta ahora, la comida que enfermó a las personas también se sirvió en otros restaurantes”, señaló en un comunicado Carlota Medus, supervisora principal de epidemiología en la Unidad de Enfermedades Transmitidas por Alimentos del MDH.

El Departamento de Salud de Minesota señaló que otros estados contribuyen a la investigación, sin ofrecer más detalles. Y a nivel federal, el MDH añadió que la FDA realiza la investigación de rastreo, que abarca, entre otros productos, los chiles jalapeños.