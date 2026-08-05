Democracia fallida

Aunque Pese Salvador Martínez G.

El sistema democrático de Estados Unidos presumió, sin sustento, durante décadas ser el más eficiente y transparente en el mundo, posición que cada día se deteriora más, sobre todo desde el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca.

Actualmente, se sabe de la existencia de una amplia red de multimillonarios, “organizaciones sin fines de lucro” y grupos políticos que han incrementado su capacidad para influir con grandes capitales en campañas electorales, nombramientos judiciales y debates legislativos sin ser posible conocer el origen de los recursos.

El juego del dinero oscuro (The Dark Money Game) fue exhibido en un documental de CNN, dirigido por Alex Gibney, basado en las investigaciones de la periodista Jane Mayer, donde se examina el manejo oculto de grandes capitales que pueden realizar gastos políticos independientes sin límite.

En el documental se precisa que esta situación nació en 2010 cuando la Corte Suprema resolvió el caso Citizens United contra la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos al resolver que esas aportaciones sin origen claro constituyen una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución del vecino país.

En las elecciones de 2024 se registró una influencia sin precedentes de estos grandes donantes, cuyos recursos y su origen permanecen ocultos para el electorado, pero influyen en su voluntad final en los comicios.

El Brennan Center, de acuerdo al documental, estimó que en el ciclo electoral 2024 se canalizaron al menos 1.9 mil millones de dólares en las elecciones federales para gasto de publicidad política y transferencia a comités de acción y otras estructuras electorales, lo que evidentemente altera de fondo los procesos democráticos y abre a la manipulación hacia la ciudadanía.

Esa es la real democracia de EUA.

Susurros

Gracias al incremento en el precio de los hidrocarburos, Petróleos Mexicanos logró obtener utilidades en el segundo trimestre del año por poco más de 18 mil millones de pesos.

Además de lograr números negros con estos mayores ingresos, la Empresa Productiva del Estado también logró producir más, gastar menos y reducir su deuda, lo que le abre buenas expectativas para el segundo semestre de 2026, en el que podría consolidar su buena marcha y dejar de ser una carga para el Estado Mexicano. Ojalá.

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