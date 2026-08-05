UAEMéx fortalece la formación deportiva de las nuevas generaciones

Mantiene abiertas las inscripciones para niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años interesados en desarrollar sus habilidades en 10 disciplinas

Toluca Méx.– La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de su Centro de Formación Deportiva, mantiene abiertas las inscripciones para que niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años se integren a su semillero deportivo, una iniciativa que promueve el desarrollo integral mediante la práctica de diversas disciplinas.

La coordinadora del Centro de Formación Deportiva de la Dirección de Cultura Física, Mónica Mejía Raya, informó que la oferta está dirigida a quienes deseen iniciarse o fortalecer sus habilidades en atletismo, basquetbol, béisbol, futbol asociación, gimnasia aeróbica, karate, taekwondo, tiro con arco, tocho bandera y voleibol de sala.

Explicó que el Centro de Formación Deportiva tiene como misión acercar a las nuevas generaciones a la actividad física a través de un proceso formativo que favorezca su desarrollo físico, social y emocional, al tiempo que impulsa valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia.

«Uno de los principales objetivos del Centro de Formación Deportiva es que las niñas, niños y adolescentes conozcan las disciplinas con las que contamos e inicien su camino en el deporte. Además de fomentar una vida saludable, buscamos que encuentren un espacio para convivir, desarrollar sus habilidades y crecer tanto en el ámbito personal como deportivo», expresó.

Mejía Raya detalló que la cuota de inscripción es de mil pesos y que las mensualidades son de 500, 700 o mil pesos, dependiendo de la disciplina elegida.

Para completar el proceso de inscripción es necesario presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial de la madre, padre o tutor, constancia escolar, comprobante de seguro médico y certificado médico. Este último puede tramitarse en la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la UAEMéx con un costo de 100 pesos, indicando que será utilizado para el ingreso al Centro de Formación Deportiva.

Las inscripciones se realizan en las oficinas del Centro de Formación Deportiva, ubicadas en el Gimnasio «Guillermo Ortega Vargas» de la Unidad Deportiva «Lic. Adolfo López Mateos», localizada en Mariano Matamoros número 1000, colonia Universidad, en Toluca.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, y para mayores informes está disponible el teléfono 722 462 9264.