Fortalece UAEMéx su presencia internacional con nueva generación de embajadores universitarios

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fortalece su presencia internacional con el envío de 139 estudiantes que durante el semestre Otoño 2026 realizarán estancias académicas en instituciones de México y el extranjero. En total, 127 universitarias y universitarios cursarán programas de movilidad internacional en 14 países, mientras que 12 más participarán en movilidad nacional en tres estados del país.

Durante el Foro Embajadores UAEMéx: Puentes de Fraternidad Universitaria Otoño 2026, la directora de Acompañamiento Estudiantil, Sandra Galván Mares, convocó a las y los estudiantes a asumir la movilidad académica como una experiencia de transformación personal, profesional y cultural, al tiempo que destacó que cada semestre la universidad amplía su presencia nacional e internacional mediante la participación de su comunidad estudiantil.

Subrayó que cada estancia representa una oportunidad para fortalecer el carácter, desarrollar nuevas competencias y consolidar una formación integral que trasciende las aulas.

«En la UAEMéx creemos que el mundo cambia también con los pequeños encuentros, como una conversación en otro idioma, una idea compartida en un salón de clases o una nueva amistad que nace de otras culturas. Ahí comienza la diplomacia que transforma vidas. Los mejores embajadores no son quienes hablan de su universidad, sino quienes, con sus acciones, hacen que los demás quieran conocerla», expresó.

En su intervención, la jefa del Departamento de Cooperación Académica, Janeth Chimal Mejía, señaló que los desafíos globales exigen la colaboración entre distintas culturas, por lo que la movilidad académica rebasa el intercambio de conocimientos y se convierte en una oportunidad para ampliar la perspectiva del mundo y fortalecer las capacidades personales y profesionales de quienes participan.

«La movilidad académica es una fuente de transformación intelectual. Lo más valioso será la versión de ustedes mismos que traerán de regreso como profesionales más empáticos, tolerantes, resilientes y con una visión global», afirmó.

En representación de la Generación de Movilidad Nacional e Internacional Otoño 2026, la estudiante de la Facultad de Derecho, Paola Camacho Hernández, destacó que esta experiencia constituye una oportunidad para demostrar los conocimientos, la autonomía y el compromiso de las y los universitarios, al tiempo que contribuye a fortalecer el prestigio de la UAEMéx en los espacios académicos donde realizarán sus estancias.