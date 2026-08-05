Trump-Sheinbaum: visiones discordantes

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Retomado y relanzado el domingo por Donald Trump, el análisis editorial “Mexico’s Problem” (‘El problema de México’) publicado por el columnista Bill O’Reilly en marzo anterior se convierte en una declaración propia de calado profundo.

Ahí el viejo comentarista y columnista afirma:

“México no es amigo de EU”.

Y no lo es, relata, porque la presidenta Claudia Sheinbaum gobierna en una administración sumida en la corrupción que ha provocado un aumento de los asesinatos y del narcotráfico internacional… pero sobre todo porque a pesar de los pedidos del mandatario de EU, no permite el ingreso de autoridades estadounidenses a México a combatir a los malos.

“La Sra. Sheinbaum ha iniciado algunos arrestos, pero no permite la entrada de las autoridades estadounidenses a su país, a pesar de que podría hacerlo fácilmente…

“Esto no es una opinión, es un hecho”, concluye el editorialista.

Trump retomó el domingo el viejo artículo de marzo pasado y lo relanzó en su red social Truth Social, para así hacer suyas las denuncias de O’Reilly y advertirle al mundo, no sólo a México y su Presidenta, que él cree y siente que bajo la administración de la 4T, hoy México no es amigo de EU, presidido por él.

“Nosotros somos amigos de todo el mundo”, respondió la mandataria durante un evento en Oaxaca.

Y no pudo sustraerse a marcar su distancia.

“… defendemos la soberanía… la soberanía dimana del pueblo y defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país. Nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país”.

En cascada llegaron inmediatos apoyos a lo dicho por la Presidenta desde Morena y el Senado.

Senadores de Morena y grupos aliados indicaron que el narcotráfico es un fenómeno transnacional alimentado también por la demanda de drogas y el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos.

El fondo es que Trump, su gobierno y Congreso, la prensa y grandes medios de EU y Europa, junto a la oposición e importantes corrientes de la población en México, coinciden con el editorial de O’Reilly retomado por el presidente de EU.

Dos visiones contrapuestas que a cada paso amenazan con pasar a otros hechos.

Todo en ello advierte que este cruce de líneas podría no pasar de este año, bueno ni de octubre próximo.

Ya veremos qué tan cierta es esta percepción mía y de otros muchos.

Ningún gobierno democrático combate a la prensa: Kenia

En respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su dura defensa a su decreto de lineamientos de Derecho de las Audiencias, la presidenta de San Lázaro, la panista Kenia López, consideró que la mandataria ha entrado en un proceso de un muy peligroso asedio contra periodistas, sus medios informativos y contra la libertad de expresión en México.

Al concluir la fijación de agenda de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que encabeza la senadora morenista Laura Itzel Castillo, la diputada del PAN indicó que pretender imponer lineamientos a los periodistas, sobre todo los de investigación y plataformas sociales, van directo a introducir el miedo y acortar la libertad de expresión.

Las amenazas de sanción, acoso judicial y aplicación de reglas ambiguas que generan incertidumbre son un abierto intento de intimidar o desacreditar a quienes investigan y publican sus revelaciones, advierte Kenia.

Sobre todo, frente a numerosos actos de corrupción, abusos e irregularidades que han salido a la luz gracias a las investigaciones periodísticas.

“… no podemos permitir el menor intento de evitar que la sociedad conozca esas verdades… debemos defender el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad, a exigir cuentas”, subrayó.

Recordó que estos lineamientos surgen en medio de una abierta violencia contra los comunicadores, según reporta Reporteros sin Fronteras y cuando solo este año han ejecutado a 7 periodistas en México, prácticamente uno por mes y cuando Artículo 19 registró que durante 2024 hubo 639 agresiones contra la prensa, una cada 14 horas.

Mientras se asesina periodistas, lejos de protegerlos, se les estigmatiza… en lugar de proteger la libertad de expresión, garantizar la transparencia, prevenir las agresiones y combatir la impunidad, el gobierno de la 4T establece lineamientos para vigilar, descalificar, intimidar o inhibir a quienes ejercen el periodismo, precisó.

“La crítica no es una amenaza para la democracia; la amenaza es el silencio por miedo”, indicó.

México, país plural aunque no acepte Morena

Y, ante el señalamiento desde la bancada de Morena en la Permanente de que la oposición no existe en México y que los contrarios solo difaman a la Presidenta, a su gobierno sin presentar proyecto alguno,

Kenia afirmó: “México es un país plural, es nuestra realidad”.

Y recordó que en las últimas elecciones el voto fue un 54% para el oficialismo y el 46% para quienes les gusta la oposición.

“No reconocer esta realidad es tratar de anular a casi la mitad del país, es antidemocrático… intentar callar a casi la mitad del país que piensa distinto es evidentemente un retroceso en este país… hoy tenemos una ciudadanía fuerte, vibrante, inteligente que escribe en las redes sociales… que participa, que sale a marchar, que demuestra que por supuesto hay visiones distintas.

“El mundo está polarizado. Nuestro país está polarizado y por ello siempre hay que respetar al otro… hay que reconocer que el otro existe, si desde el poder no se reconoce al otro, pues claramente hay una falta, primero, a la democracia y, segundo, de entendimiento de la realidad de nuestro país”.

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