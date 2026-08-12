Homenaje a Rosario Castellanos

El IMSS y el INBAL con la coproducción escénica de “El eterno femenino”

En un histórico proyecto de coproducción para llevar a los escenarios una ambiciosa propuesta inspirada en la vida de la autora

Por: Asael Grande

A más de cincuenta años de su publicación póstuma en 1975, El eterno femenino, la única obra de teatro escrita por la célebre autora y diplomática mexicana Rosario Castellanos, se consolida en la actualidad como una pieza angular e imperecedera de la literatura feminista hispanoamericana.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentaron en conferencia de prensa el proyecto de coproducción teatral, “El eterno femenino”, obra escrita por Rosario Castellanos, quien además fue periodista y diplomática mexicana fallecida trágicamente en Tel Aviv en 1974, y que recurre a una farsa corrosiva y a una sátira feroz para desmontar, pieza por pieza, los estereotipos de género y el androcentrismo arraigados en la sociedad mexicana.

En un histórico proyecto de coproducción para llevar a los escenarios una ambiciosa propuesta inspirada en la vida de la autora y en su emblemática obra dramática, El eterno femenino, se presentará gratuitamente a partir del 28 de agosto, y hasta el 11 de octubre, en el Teatro Reforma “Juan Moisés Calleja”, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

“La importancia del proyecto cultural del IMSS, surgió desde fines de los años 50’s, podríamos decir que, desde la construcción de este teatro (el Teatro Reforma “Juan Moisés Calleja”), en 1955, manifestaba de manera fehaciente el interés por el asunto de la salud integral, en donde la cultura forma una parte fundamental, y a partir de ahí, con la construcción de la mayor infraestructura teatral en la historia de Latinoamérica, que se materializó con decenas de teatro a lo largo del país”, destacó, Luis Mario Moncada Gil, Coordinador Nacional de Teatro (INBAL).

Mahalat Sánchez, Directora escénica de la puesta en escena, “El eterno femenino”, comentó: “celebramos esta colaboración del IMSS y el INBAL, es una dupla maravillosa para traer a Rosario Castellanos a nuestro presente; estamos contentos de estar en este proyecto, desde la visión artística, esta puesta en escena es un diálogo con la realidad, en el homenaje a Rosario Castellanos tratamos de presentar esta farsa con tintes de ironía, y a una pionera en la consciencia de género, una mujer que puso en el escenario las preguntas fundamentales de la mujer, qué es ser mujer y qué es ser mexicana; Rosario siempre estuvo inquieta por el destino de las mujeres, por abrir espacios, ‘El eterno femenino’ es una obra que sigue vigente”.

Medio siglo después, el texto de Castellanos no ha perdido un ápice de su vigencia. Mientras las problemáticas de desigualdad de género continúan en el debate público actual, “El eterno femenino” sigue reeditándose y sirviendo como un espejo incómodo pero necesario, demostrando que la risa puede ser el arma más efectiva para desmantelar la opresión.