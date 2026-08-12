Sheinbaum Pardo anuncia un aumento de becas a deportistas por resultados en Centroamericanos

Premio por medallas

México ganó 407 medallas, 167 son de oro, 125 de plata y 115 de bronce, con lo que México se convierte en tricampeón centroamericano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, a partir de enero de 2027, se aumentarán las becas para las y los deportistas mexicanos en reconocimiento al récord histórico de 407 medallas —las cuales serán premiadas en su totalidad— durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Dieron un gran resultado y además se lo merecen, así de sencillo. Rommel (Pacheco, director general de la Conade) ya me había dicho lo de las medallas, que no solamente se premiará una medalla, sino todas las medallas y obviamente le pregunté ¿qué presupuesto representa? Y lo podemos hacer, no tiene problema.

“Y además, en la medida que los bequemos, que sus familias no tengan esta angustia de que ¿cómo se van a ir a la competencia?, ¿quién les va a pagar el boleto?’. Y al mismo tiempo que ellos tengan lo mínimo indispensable para desarrollarse, en esa medida los apoyamos. Y la otra parte es el esfuerzo de sus entrenadores, de ellos mismos en las instalaciones que tienen que ver para desarrollar el deporte, pero lo que podamos hacer para ayudarles lo vamos a hacer”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Añadió que el objetivo es apoyar desde el deporte social a través de clases nacionales o semilleros deportivos, hasta el deporte competitivo, como parte de una visión deportista para que más niñas y niños crezcan vinculados a alguna actividad deportiva.

“Es desde el deporte social hasta el deporte competitivo, y ¿qué es lo que hay que hacer? Apoyarles. Apoyarles en todo para que puedan llevar a México en alto, porque es el ejemplo a las nuevas generaciones, pero también hay un sentimiento de orgullo en todas y todos los mexicanos como lo vivimos en el Mundial y cuando vemos a cada uno de ellos que lleva la bandera en alto. En efecto cuando escuchamos el himno nacional en una justa deportiva, no solamente se emocionan ellos, se emociona todo México y es parte de esta construcción colectiva de lo que es México y todo el apoyo que se merecen porque la verdad hay mucho sacrificio en el deporte”, agregó.

La inversión se ve reflejada en medallas

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, detalló que de las 407 medallas: 167 son de oro, 125 de plata y 115 de bronce, con lo que México se convierte en tricampeón centroamericano.

Explicó que este logro es resultado de los esfuerzos de los deportistas, pero también del Plan Anual de Alto Rendimiento a través del cual se destinaron mil millones de pesos (mdp) a la preparación y clasificación de los deportistas mexicanos, además se fortalecieron las becas deportivas, se respaldó a más de 50 Federaciones, se profesionalizaron más de 300 entrenadores y se destinaron 60 mdp al Comité Olímpico.

Agregó que la inversión que se hace en el deporte se ve reflejada en medallas, pero también en la sociedad, ya que las y los deportistas motivan a niñas y niños a hacer deporte. “Y mientras exista una mexicana y un mexicano dispuesto a levantarse una vez más, a entrenar una hora más y luchar por llevar nuestra bandera en lo más alto, México siempre tendrá una razón para sentirse orgulloso”, agregó.

El clavadista Osmar Olvera Ibarra agradeció al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo, los recursos y el impulso para que pudieran competir en las mejores condiciones. Además, aseguró que con las 407 preseas ganadas por los atletas mexicanos se hace historia.

La boxeadora Guadalupe Sherlyn Torres Tavares destacó que detrás de cada medalla hay esfuerzos y también una familia que les apoyó. Asimismo, celebró que el Gobierno de México impulsa acciones para incentivar el deporte, como es el caso de la Clase Nacional de Box.

El equitador Fernando Parroquín señaló que las medallas ganadas son el orgullo más grande de su vida, por ello agradeció el respaldo absoluto de la Presidenta, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Conade.

Sheinbaum comparte que realiza Chi Kung

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que actualmente practica Chi Kung, un ejercicio de origen chino enfocado en la salud y el bienestar.

Al ser cuestionada sobre el deporte con el que se identifica, la Mandataria federal recordó que desde niña practicó ballet y que, al ingresar a la Facultad de Ciencias de la UNAM, tuvo que decidir entre continuar como bailarina o estudiar Física.

Sheinbaum optó por la carrera científica y posteriormente incursionó en el deporte universitario. Contó que formó parte del equipo de remo de la UNAM, disciplina que practicaba desde temprano en Cuemanco para después acudir a sus clases en la Facultad de Ciencias.

También practicó atletismo durante su etapa universitaria.

Entrega de Viviendas del Bienestar en Yucatán

En un enlace a la mañera con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 208 familias de Kanasín, en Yucatán.recibieron las llaves de sus nuevo hogar que construyó el Infonavit en el desarrollo Los Girasoles.

La secretaria Edna Vega Rangel recordó que en Yucatán la meta sexenal es de 72 mil 770 viviendas y destacó que ya hay un avance del 66% en varios municipios.

Además, destacó que en este desarrollo Los Girasoles de Infonavit, hay una de las mil 200 cancha del #MundialSocial2026 ya lista para el uso y disfrute de las y los nuevos habitantes de este fraccionamiento.

El director de Infonavit Octavio Romero Oropeza dijo que a nivel nacional están entregando viviendas en 112 desarrollos, en 40 están agotadas y suman 34 mil 300 personas beneficiarias.

Mencionó que en Yucatán, se tiene contratadas 38 mil 530 viviendas en 20 desarrollos.

El gobernador de Yucatán, Huacho Díaz Mena agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y mencionó que con el Programa de Vivienda para el Bienestar se hace posible que las familias accedan a una vivienda y a la prosperidad compartida.

Acompañada de sus hijos Frida y Santiago, la beneficiaria de Infonavit, Ana Carolina Kín dijo que los requisitos son fáciles para acceder al Programa de Vivienda para el Bienestar.

Agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por todo lo que está haciendo por las y los yucatecos.