“La Novicia Rebelde” conquista México: una historia donde el amor y la música vencen al miedo

De la mano del productor Alejandro Gou, el legendario musical de Broadway llegó al Centro Cultural Teatro 1 con una emotiva puesta en escena que hizo reír, llorar y finalmente levantarse de sus asientos al público

Al elenco internacional se suma la mexicana Bianca Marroquín como una de las grandes sorpresas de una temporada que permanecerá en cartelera únicamente hasta el 16 de agosto.

Por Gloria CARPIO

Hay historias que envejecen y otras que, por más que transcurran los años, parecen encontrar nuevas formas de hablarnos al corazón. La Novicia Rebelde pertenece a estas últimas.

Gracias a la visión y apuesta del productor Alejandro Gou, la noche del 11 de agosto el Centro Cultural Teatro 1 abrió sus puertas a uno de los musicales más entrañables de todos los tiempos: The Sound of Music, conocido en México como La Novicia Rebelde.

Y no fue simplemente el estreno de un clásico. Fue un viaje por la memoria, el amor, la familia, la resiliencia y ese extraordinario poder que tiene la música para acompañarnos incluso en los momentos más difíciles.

Entre lágrimas, sonrisas y aplausos, el público terminó por ponerse de pie para ovacionar una historia que, 65 años después de su llegada a los escenarios, conserva intacta su capacidad de emocionar.

Una familia que encuentra en la música su refugio

La Novicia Rebelde sigue los pasos de María y de la familia von Trapp, pero detrás del romance y de sus inolvidables melodías existe una historia profundamente humana.

María llega a la casa del capitán Georg von Trapp para hacerse cargo de sus hijos y poco a poco transforma un hogar marcado por la disciplina y la ausencia en un espacio donde vuelven a escucharse las risas, las canciones y, sobre todo, el afecto.

La música se convierte entonces en algo mucho más grande que un elemento del espectáculo: es el puente que une a una familia y la fuerza que le permite mantenerse junta frente a la adversidad.

El montaje recupera canciones que han atravesado generaciones como “My Favorite Things”, “Do-Re-Mi”, “Climb Ev’ry Mountain”, “Edelweiss” y “The Sound of Music”, piezas que vuelven a cobrar vida sobre el escenario.

Bianca Marroquín, una maravillosa sorpresa para México

Uno de los grandes atractivos de esta temporada es la participación de la mexicana Bianca Marroquín, artista con una reconocida trayectoria en Broadway y quien se suma al elenco de esta producción internacional, interpretando a “La Novicia Rebelde”.

Su presencia adquiere un significado particular: una mexicana que ha construido una importante carrera en los grandes escenarios internacionales regresa a su país formando parte de uno de los musicales más queridos de la historia.

La producción se presenta completamente en inglés, respetando su versión original; sin embargo, el público puede seguir cada detalle de la trama gracias a dos pantallas instaladas a los costados del escenario que proyectan subtítulos en español.

De Broadway a México, 65 años después

La llegada del musical a la capital mexicana forma parte de la gira conmemorativa por el 65 aniversario de The Sound of Music. La producción corre a cargo de Concord Theatricals y NETworks Presentations, con la participación de Gou Producciones en México.

Aunque millones de personas conocieron esta historia gracias a la célebre película estrenada en 1965, protagonizada por Julie Andrews, su camino comenzó varios años antes.

The Sound of Music debutó en Broadway el 16 de noviembre de 1959, con música de Richard Rodgers, letras de Oscar Hammerstein II y libreto de Howard Lindsay y Russel Crouse, inspirado en las memorias de Maria von Trapp.

El montaje original alcanzó 1,443 representaciones y obtuvo cinco premios Tony, incluido el de Mejor Musical, convirtiéndose además en el último gran trabajo de la legendaria dupla Rodgers & Hammerstein.

Detrás del musical, una extraordinaria historia real

Pero quizá una de las razones por las que La Novicia Rebelde sigue conmoviendo es porque detrás de las luces del escenario existe una historia inspirada en personajes reales.

Maria Augusta Kutschera era una joven novicia austriaca que en 1926 llegó a la casa del capitán naval y viudo Georg von Trapp para encargarse de una de sus hijas.

El destino terminó cambiando sus vidas. Maria y Georg se casaron, formaron una familia y desarrollaron un coro familiar. Ante el avance del nazismo, los von Trapp abandonaron Austria en 1938 y posteriormente establecieron una nueva vida en Estados Unidos.

Aquella experiencia quedó plasmada en las memorias de Maria y, con el paso del tiempo, se transformó en libro, musical de Broadway y, finalmente, en una de las películas musicales más recordadas del siglo XX.

Por eso, más allá de sus canciones, La Novicia Rebelde habla de algo universal: la posibilidad de conservar la esperanza cuando el mundo alrededor parece cambiar para siempre.

Una noche de emociones y estrellas

El estreno en México reunió también a diversas personalidades del espectáculo, quienes desfilaron por la alfombra roja antes de disfrutar de la función.

Entre los invitados estuvieron Fernanda Castillo, María León, Rafael Perrín, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, entre otras figuras que se sumaron a la celebración por la llegada de esta producción a nuestro país.

Al finalizar la función, la respuesta del público confirmó que hay historias capaces de atravesar generaciones. Los aplausos y la ovación de pie fueron el cierre de una noche en la que las emociones viajaron de la risa a las lágrimas.

Una corta temporada para dejarse conquistar

El público capitalino tendrá solamente unos días para disfrutar de esta producción internacional.

Fechas: del 11 al 16 de agosto de 2026.

Lugar: Centro Cultural Teatro 1, Ciudad de México.

Elenco principal: encabezado por Cayleigh Capaldi y Kevin Earley, acompañados por un reconocido reparto internacional y con la participación de Bianca Marroquín.

Precios: aproximadamente desde $1,168 hasta $3,955 pesos, dependiendo de la localidad y disponibilidad.

Se trata de una breve temporada que convierte cada función en una oportunidad especial para reencontrarse con un clásico que ha acompañado a distintas generaciones.

Cuando una canción puede convertirse en esperanza

Más de seis décadas después de su estreno, La Novicia Rebelde demuestra que su verdadera fuerza nunca estuvo únicamente en sus famosas canciones.

Está en María devolviendo la alegría a un hogar; en unos niños que descubren otra manera de relacionarse con su padre; en una familia que decide permanecer unida cuando la historia amenaza con separarla y en la música convertida en refugio frente al miedo.

Quizá por eso el público ríe, se conmueve y termina aplaudiendo de pie.

Porque detrás de Do-Re-Mi, de Edelweiss y de cada melodía existe un mensaje que sigue teniendo sentido 65 años después: cuando una familia permanece unida y conserva la esperanza, incluso los momentos más oscuros pueden encontrar una canción que les devuelva la luz.

Alejandro Gou redobla su apuesta por Broadway La Novicia Rebelde es además parte de una ambiciosa apuesta de Alejandro Gou por acercar grandes producciones de Broadway al público mexicano. El empresario teatral anunció la llegada de Mrs. Doubtfire (Papá por siempre), con funciones posteriores al 16 de agosto, mientras que Beetlejuice regresará durante tres semanas en octubre.