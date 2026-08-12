Descarta Coferpis presencia de cyclospora en Riviera Maya, tras alerta de EU y Reino Unido

Vigilancia epidemiológica activa

El parásito puede permanecer en el ambiente durante dos semanas y el contagio ocurre al consumir alimentos o agua contaminados

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) descartó la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras sanitarias tomadas en 16 hoteles de la Riviera Maya, tras una alerta emitida por el Reino Unido.

En un comunicado, indicó que fueron recolectadas y analizadas 32 muestras de verduras y frutas de las barras de alimentos de los hoteles, además de 11 muestras de agua de uso humano.

La Cofepris detalló que los análisis fueron realizados mediante métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real, con base en el procedimiento establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM), en el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de Cofepris, y que todas las muestras resultaron negativa a Cyclospora cayetanensis.

“La ausencia del patógeno Cyclospora cayetanensis, así como la de indicadores de contaminación en los análisis microbiológicos y moleculares, evidencia que al menos en los puntos específicos verificados, los procesos de control sanitario y manipulación operaban dentro de los márgenes de seguridad”, indicó.

Hasta el momento, los análisis realizados por autoridades de México y Estados Unidos no han identificado Cyclospora cayetanensis en las muestras de lechuga recolectadas en la empacadora investigada en Guanajuato. En Quintana Roo, entretanto, cinco brigadas concluyeron visitas de verificación sanitaria en 16 hoteles y los laboratorios continúan procesando muestras de frutas, verduras y agua.

La Secretaría de Salud (Ssa) informó además que la vigilancia epidemiológica permanece activa en el territorio mexicano y que se han identificado 33 casos confirmados de ciclosporiasis distribuidos en diversas entidades federativas, que continúan bajo seguimiento conforme a los protocolos nacionales.

¿Qué se sabe hasta ahora de las investigaciones por ciclosporiasis?

Las actuaciones comenzaron después de las notificaciones internacionales recibidas por México. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios –Cofepris y la Dirección General de Epidemiología- DGE, activó protocolos de investigación en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Senasica.

Las muestras de lechuga analizadas no han detectado Cyclospora

En el frente relacionado con Estados Unidos, las autoridades mexicanas realizaron verificaciones en una empacadora identificada durante la investigación estadounidense como posible fuente del brote. Las actuaciones incluyeron inspecciones, revisión de documentos, seguimiento de los productos y recolección de muestras para análisis.

De acuerdo con el reporte de la Ssa, ninguna de las muestras analizadas hasta ahora por las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos ha identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las lechugas recolectadas dentro de esta investigación.

La dependencia precisó que la identificación preliminar de un país como origen de un producto durante una investigación internacional no constituye por sí misma evidencia de que la contaminación haya ocurrido en ese territorio. Por esta razón, las pesquisas continúan mientras se reúne información científica adicional.

México mantiene 33 casos confirmados bajo vigilancia epidemiológica

La vigilancia de Cyclospora cayetanensis continúa activa en México de manera paralela a las investigaciones realizadas a partir de los reportes internacionales. La Secretaría de Salud confirmó 33 casos distribuidos en diversas entidades federativas, los cuales permanecen bajo seguimiento epidemiológico.

La información difundida por las autoridades no detalla en qué estados se encuentran los casos ni presenta características adicionales de las personas afectadas. Tampoco señala en el reporte compartido que los 33 casos correspondan a un único brote o que estén vinculados con las investigaciones realizadas en Guanajuato y Quintana Roo.

Las autoridades mantienen las acciones de vigilancia mientras avanzan las verificaciones sanitarias y el procesamiento de las muestras obtenidas durante los trabajos de campo.

El parásito infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. Los especialistas han identificado que las personas se infectan con el parásito al consumir frutas o verduras que estuvieron expuestas a agua de riego contaminada con heces.

¿Qué es Cyclospora cayetanensis y cómo se transmite?

La Cyclospora cayetanensis es un parásito unicelular microscópico que infecta el intestino delgado y causa una infección denominada ciclosporiasis. Las personas pueden infectarse al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito.

Los CDC explican que los ovoquistes eliminados por una persona infectada necesitan madurar en el ambiente antes de adquirir capacidad para infectar a otra persona. Ese proceso requiere al menos una o dos semanas bajo condiciones ambientales favorables, por lo que la transmisión directa de persona a persona se considera poco probable.

La infección puede presentarse sin síntomas en algunas personas. Cuando aparecen manifestaciones clínicas, el periodo de incubación es de aproximadamente una semana en promedio, aunque puede oscilar desde dos días hasta dos semanas o más.