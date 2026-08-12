Asciende a más de 250 la cifra de muertos por terremoto en Colombia

“Las posibilidades de supervivencia ya son del 20%”

La brigada mexicana de socorristas “Topos Azteca” llegó a la ciudad de Cali

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el pasado lunes al oeste de Colombia ha dejado un saldo de al menos 250 muertos y tres mil 755 lesionados, según datos divulgados este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, deja además 287 personas desaparecidas, hasta el momento, y a 24 mil 324 familias afectadas, según datos disponibles 48 horas después del terremoto.

Un total de 403 municipios, pertenecientes a 14 de los 32 departamentos colombianos, sufrieron de alguna manera los efectos del terremoto, aunque los mayores daños y el número de víctimas más elevado se concentran en el centro y el suroeste del país.

Además del Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, la devastación es grave en el Valle del Cauca y Risaralda, cuyas capitales, Cali y Pereira, respectivamente, sufrieron la mayor cantidad de víctimas mortales reportadas por el momento.

Este miércoles el Instituto de Medicinal Legal (IML) informó que ha recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto, de los cuales ya identificó a 121 para la entrega a sus familiares.

Los cuerpos rescatados son “provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 121 víctimas, entre las que se encuentran cinco menores de edad”, señaló el IML en un comunicado.

La información de la UNGRD agrega que el terremoto, el más fuerte sufrido por Colombia en este siglo, deja un balance parcial de 9.215 viviendas destruidas, otras 45 mil 457 averiadas y 140 edificios colapsados en cuyas ruinas miles de rescatistas y voluntarios buscan a personas atrapadas.

El sismo también afectó 188 hospitales o centros de salud, así como mil 667 escuelas o colegios y 43 acueductos, mientras que dos aeropuertos sufrieron graves daños.

Llegan a Cali Los “topos” mexicanos

La brigada mexicana de socorristas Los Topos Azteca llegó a la ciudad de Cali, Colombia, procedentes de Venezuela, donde estaban desde hace 41 días tras los dos potentes terremotos de La Guaira que el 24 de junio causaron más de 6 mil 300 muertos, y fueron recibidos por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

«Nosotros estuvimos 41 días en Venezuela y decidimos venir para acá y no irnos a México en cuanto vimos lo que pasaba. Dejamos las actividades en Venezuela, que era ya la recuperación de víctimas fatales, para sumarnos a este gran esfuerzo de venir a rescatar a nuestros hermanos», aseguró el brigadista.

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es una de las ciudades más afectadas por el terremoto, con casi un centenar de fallecidos y decenas de edificios residenciales y comerciales que se desplomaron o sufrieron severos daños.

«Esta es una situación fuera de lo normal y le pido a todos los que estamos trabajando en esto que hagamos un esfuerzo para sobrepasar ese periodo en que nos sentimos víctimas. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos trabajadores de los medios de información, somos bomberos, somos ejército, somos policías y somos voluntarios», agregó Méndez a periodistas, al lado del alcalde.