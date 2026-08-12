Mejores condiciones

Aunque Pese Salvador Martínez G.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del Inegi mostró la positiva tendencia de crecimiento productivo del país en medio de una profunda volatilidad de los mercados internacionales.

En junio, por tercer mes consecutivo, la actividad industrial del país mostró un crecimiento de 4.2 por ciento, con lo que hiló 3 meses de tendencia alcista y refiere expectativas positivas para el segundo semestre de 2026.

Este crecimiento trimestral no se observaba desde hace más de dos años, aun cuando las manufacturas aún presentan tendencia negativa.

La minería registró el mayor avance con 7 por ciento, mientras la construcción logró un 4.2 por ciento de mejora y el sector de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como suministro de agua y gas, creció 0.7 por ciento.

Lo preocupante es el sector de las manufacturas, con un retroceso de 1.2 por ciento y un acumulado de 12 meses a la baja. Las áreas más emproblemadas son la fabricación de muebles, colchones y persianas, la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos, equipo de energía eléctrica y equipo de transporte, lo que responde a un menor dinamismo de la economía estadounidense, nuestro mayor mercado, la incertidumbre comercial y la baja en la inversión privada ante la revisión del T-MEC.

El T-MEC se encuentra en el ojo de la tormenta, provocando un freno en proyectos de inversión, entre la mayoría pesimista, pero también hay capitales nuevos para la industria automotriz, minera, aeroespacial, entre otros, en el corto y mediano plazo, por parte de los optimistas que confían en el país. Veremos.

Susurros

Las remesas, el dinero que los mexicanos en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, envían a México, han perdido impulso en su crecimiento en el presente año; sin embargo, se espera un aumento para este bimestre, como apoyo especial para el regreso a clases de los menores.

La plataforma de envíos Zapp realizó una encuesta en la cual consigna que el 63 por ciento de los mexicanos enviará más dinero en este periodo para solventar el regreso a clases, con un promedio de 150 dólares sólo para productos escolares, en promedio.

De acuerdo al Banco de México, la remesa promedio recibida en el mes de junio fue de 422 dólares, el más alto desde el inicio de este registro en 1995, por lo que se espera un aumento para julio y agosto. Este es el compromiso asumido por los migrantes mexicanos.

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@salvador_mtz