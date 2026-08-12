Orgullo UAEMéx: tres egresados son reconocidos por su trayectoria en Ingeniería Civil

El Reconocimiento Estatal Nezahualcóyotl a la Ingeniería Civil 2026 distingue las aportaciones de los universitarios en los ámbitos profesional, gubernamental y académico

Toluca, Méx.– La formación universitaria, la experiencia profesional y la vocación de servicio confluyeron en las trayectorias de tres egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), quienes fueron distinguidos con el Reconocimiento Estatal Nezahualcóyotl a la Ingeniería Civil 2026, otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México a profesionales cuya labor ha contribuido al desarrollo de esta disciplina.

Juan José García Osorio, Óscar Vilchis González y Luis Alejandro Escamilla Hernández fueron reconocidos en las categorías de Desarrollo Técnico Profesional, Administración Pública y la Docencia, respectivamente. Sus historias reflejan distintas formas de ejercer la ingeniería civil, pero comparten una misma base: la formación adquirida en la UAEMéx y el compromiso de poner el conocimiento al servicio de la sociedad.

Con 36 años de ejercicio profesional y cuatro décadas dedicadas a la docencia universitaria, Juan José García Osorio recibió el reconocimiento en la categoría de Desarrollo Técnico Profesional de la Ingeniería Civil. Es fundador y director de Coningar Construcciones, empresa especializada en el diseño, administración y construcción de infraestructura para los sectores público y privado.

Para el egresado universitario, esta distinción representa la satisfacción de ver reconocida una trayectoria construida a partir de la preparación constante y el ejercicio ético de la profesión, pero también una responsabilidad para las nuevas generaciones.

“Es un logro personal y una gran satisfacción que se reconozca el trabajo realizado durante tantos años. Pero también representa una gran responsabilidad, porque uno quiere dejar constancia a las juventudes de que las cosas se consiguen con perseverancia, honestidad y ética. Los resultados no llegan de la noche a la mañana”, expresó.

En la categoría de Desarrollo Profesional de la Ingeniería Civil en la Administración Pública, Óscar Vilchis González fue reconocido por una trayectoria de 22 años de servicio en los ámbitos estatal y federal, particularmente en proyectos relacionados con infraestructura pública.

Su vínculo con la UAEMéx, destacó, ha acompañado las distintas etapas de su desarrollo profesional: desde su formación como ingeniero civil hasta los estudios de posgrado que contribuyeron a ampliar su perspectiva y fortalecer sus capacidades.

La docencia y la práctica profesional se encuentran en la trayectoria de Luis Alejandro Escamilla Hernández, quien recibió el reconocimiento en la categoría de Desarrollo Profesional de la Ingeniería Civil en la Rama Académica. La distinción reconoce 35 años de labor como docente universitario, durante los cuales ha contribuido a la formación de generaciones de ingenieras e ingenieros, al tiempo que ha participado en proyectos estructurales y de construcción.

Para Escamilla Hernández, enseñar ingeniería implica compartir conocimientos, pero también transmitir a las nuevas generaciones la experiencia adquirida en el ejercicio profesional.

Sobre el Reconocimiento Estatal Nezahualcóyotl a la Ingeniería Civil 2026, los universitarios coincidieron en que una trayectoria profesional sólida se construye con disciplina, actualización permanente, ética y compromiso social, valores que también forman parte de la formación que recibieron en la Máxima Casa de Estudios mexiquense.