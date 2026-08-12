Cuidar también es escuchar: UAEMéx dialoga sobre lactancia en comunidades originarias

Atlacomulco, Méx.- La lactancia materna no ocurre de manera aislada: está atravesada por el territorio, la cultura, los saberes comunitarios y las redes de cuidado que acompañan a las mujeres durante el embarazo, el parto, el puerperio y la crianza. Reconocer estas experiencias y generar espacios para escucharlas permite construir políticas y acciones más cercanas a las realidades de los pueblos originarios.

Bajo esta perspectiva, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, realizó el conversatorio Primeros cuidados: diálogos sobre lactancia en comunidades originarias, encuentro que reunió a integrantes de la comunidad universitaria, representantes de pueblos indígenas y especialistas para reflexionar sobre las prácticas de cuidado y los retos que enfrentan las mujeres durante la lactancia.

La titular de dicha secretaría, Norma Baca Tavira, destacó que los cuidados constituyen un trabajo indispensable para sostener la vida, por lo que su responsabilidad no debe recaer exclusivamente en las mujeres. En este sentido, señaló que la lactancia requiere condiciones adecuadas de descanso, alimentación, atención a la salud, información confiable y acompañamiento por parte de las familias, las comunidades y las instituciones.

Acompañada por la presidenta de la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas del Estado de México, diputada Leticia Mejía García, Baca Tavira subrayó que las experiencias de las mujeres están estrechamente vinculadas con el territorio que habitan, donde convergen la lengua, los saberes, las costumbres, las formas de organización comunitaria y las prácticas tradicionales relacionadas con el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia y la crianza.

Ante ello, resaltó la importancia de establecer un diálogo respetuoso entre los conocimientos especializados y los saberes transmitidos por madres, abuelas, parteras, hermanas y cuidadoras, al reconocerlos como parte de la memoria y la experiencia colectiva de los pueblos originarios.

La secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados enfatizó que promover la lactancia materna no debe convertirse en una imposición ni en un mecanismo para juzgar a las mujeres, sino en un proceso informado y acompañado que respete sus decisiones, necesidades y autonomía.

Por su parte, Leticia Mejía García destacó el orgullo de pertenecer a los pueblos originarios y refrendó su compromiso para que, desde el ámbito legislativo, se impulsen políticas públicas que reconozcan y garanticen los derechos de las comunidades indígenas, al tiempo que contribuyan a preservar la riqueza cultural y étnica que forma parte de la identidad del Estado de México.

Durante la exposición de motivos, el director del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, José Manuel Garduño González, destacó que, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, la UAEMéx impulsa acciones cercanas a las comunidades para conocer sus realidades y contribuir a la construcción de estrategias pertinentes, sensibles y respetuosas de la diversidad cultural.