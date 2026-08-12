Y Ee Patio del Federalismo del Senado fue ayer “tierra apache”

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

“¡Tú no tienes huevos!”

El gritó del diputado priísta chiapaneco Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla estalló de lleno apenas a centímetros de la cara de Arturo Ávila Anaya.

El diputado de Morena por Aguascalientes, vocero de su bancada en San Lázaro, conocido en medios y en la política como “El cero votos”, sobrenombre que con ingenio y mala leche le recetó, en un debate, el panista Damian Zepeda, paró en seco y respondió:

“¡… yo no soy Noroña, yo si te rompo la madre!”.

Cómo ocurren estos altercados, todo pasó en segundos. Ambos estaban justo al centro de la explanada del primer piso del Senado reconocida como el Patio del Federalismo espacio donde lo mismo se realizan las conferencias de prensa, que los llamados “chacaleos” -entrevistas casuales, al vuelo- o encuentros informales de periodistas con periodistas y de estos con senadores.

Gutiérrez Mancilla alcanzó a agarrar del cuello a Ávila.

Éste dijo al priista: “¿¡No me toques!”

De la nada aparecieron los auxiliares y personal de seguridad y resguardo del Senado quienes de inmediato se interpusieron entre los dos para evitar que aquello pasara a más.

Los reporteros, fotógrafos y camarógrafos rodearon a todos.

El priista reclamaba al morenista que poco antes hubiera participado en una conferencia de prensa en la que acusó al líder nacional del PRI, al senador Alejandro Alito Moreno, de ser un vendepatrias, traidor y delincuente y de pronosticar que pronto se le retiraría el fuero para ser enjuiciado por peculado en su natal Campeche, estado del que fue gobernador hace dos sexenios.

El priista chiapaneco Gutiérrez Mancilla estiraba su brazo por sobre quienes se interponían entre él y Ávila y con su índice lo acusaba de venderle armas a narcos.

El de Morena, a su vez, calificaba al priista de ser un porro al servicio del senador Alejandro Alito Moreno.

“¿Me vas a amenazar? ¿Me vas a mandar a matar con tus pinches armas?”, retó Gutiérrez Mancilla a Ávila.

“Eres el porro de ‘Alito’. (…) Miren lo que tiene que hacer el PRI, no tiene agenda política. Todo lo que tiene que hacer el PRI”, respondió a su vez el vocero de Morena.

Ya separados, el chiapaneco gritaba:

“Nadie nos puede increpar y nadie va a callar a nuestro dirigente Alejandro Moreno”.

El griterío entre ellos y sus auxiliares recorrió buena parte del patio hasta donde uno siguió al otro.

Al final, el diputado Ávila entró a las oficinas de Morena y el legislador del PRI regresó para entrar a las de su partido.

En el patio quedaron otros muchos comentando el encontronazo.

En el Salón de Plenos nunca se alteró el curso de la sesión de la Comisión Permanente, donde senadores y diputados de todos los partidos igual se enfrascaron -como ocurre semana tras semana- en una confrontación donde ninguno se escucha y donde no existe desde hace mucho el diálogo.

Todos ahí pasan a tribuna para insultarse, acusarse y calificarse de todo lo que se les ocurre.

Una oferta más personal atisba al turismo

En el momento de la inteligencia artificial, el crecimiento y desarrollo del turismo no sólo depende de una oferta amplia y tarifas accesibles, sino de la respuesta que la industria dé a los planes personales de los viajeros.

Conforme todo en la industria se democratiza debido al acceso y uso de nuevas tecnologías, en la medida en que muchos estratos sociales pueden obtener las mismas ventajas y propuestas, gana quien entienda mejor a sus clientes.

Así, para Carlos Fresán, director general de Moodrix Viajes, el turismo vive una transformación profunda donde la ventaja competitiva ya no estará únicamente en lo que se vende, sino en la forma en que se crea valor para cada turista.

“Durante años competimos por ofrecer más opciones; hoy comenzamos a competir por comprender mejor a las personas… es ahí donde estará la ventaja competitiva de los próximos años”, dijo.

Las personas compran vuelos, hoteles y experiencias, pero sus razones para viajar son cada vez más personales, afirmó.

En este nuevo escenario, la tecnología y la inteligencia artificial automatizarán procesos, reducirán tiempos de respuesta y facilitarán la operación diaria.

El turismo continúa evolucionando. Y con él, también evoluciona la forma de construir empresas preparadas para el futuro.

“Creemos que el futuro del turismo será más inteligente, más eficiente y profundamente más humano… de ahí que las organizaciones que comiencen hoy a prepararse para esa evolución serán quienes lideren la siguiente etapa de la industria”, concluyó.

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