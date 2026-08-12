Gobernadores tras la Presidencia

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Durante mucho tiempo, la candidatura presidencial y ejercer el cargo de Ejecutivo federal parecía destinado solamente para aquellos que se desempeñaban en el gabinete federal.

Los gobernadores miraban como los secretarios del gabinete presidencial se desangraban entre ellos para alcanzar la nominación de su partido a la Presidencia de la República.

Fue en el año dos mil cuando el primer gobernador saltó desde ese cargo a ejercer la administración federal, algo inusual en la política mexicana moderna. Correspondió ese honor a Vicente Fox Quesada, quien dejó la gubernatura de Guanajuato para competir y ganar la joya de la corona de los cargos de elección popular.

Es cierto que muchos ex gobernadores aspiraron a la candidatura y eventualmente alguno como los veracruzanos Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, desempeñaron el cargo de gobernadores o antes que ellos Lázaro Cárdenes, Abelardo L. Rodríguez, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, fungieron como gobernadores antes de asumir la Presidencia de la República, pero dentro de los turbulentos años posrevolucionarios.

En la etapa moderna de la política mexicana, Vicente Fox fue el primer en dar el salto directo, seguido después de Enrique Peña Nieto, quien su último cargo público antes de ganar la Presidencia de la República, fue gobernador del Estado de México.

Andrés Manuel López Obrador, se pudiera decir que saltó de gobernar el Distrito Federal a la Presidencia de la República, sin que de por medio hubiese otro cargo público, pero distaron doces años de ello.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo sí consiguió hacerlo, ya que antes de ser candidata presidencial y ganar los comicios fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lo que equivale a que de los cinco más recientes Presidentes de México, cuatro saltaron de un gobierno a ser jefes del Ejecutivo federal y solamente uno, Felipe Calderón Hinojosa, no pasó por ese tamiz.

Ese recuento abre la llave para que, posiblemente, otro gobernante eleve la mira hacia la Presidencia de la República.

En el horizonte actual solamente se ve un interesado en ello, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien mantiene la mirada fija en ser el relevo de Claudia Sheinbaum.

Fuera de él, los restantes 31 gobernantes del mismo número de entidades se ven lejanos a esa posibilidad, ya que ni siquiera son conocidos fuera de su territorio.

Tal vez Clara Brugada, gobernante de la CDMX, podría intentarlo, aunque se ve distante a ello, pero podría registrarse dentro de la flaca caballada que se aprecia en su partido.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, asoma la nariz y algunos lo ven con posibilidades, aunque lejana, por ahora.

De los demás, pocos podrán entregar buenas cuentas y otros saldrán bajo el repudio de sus gobernados, por lo que habrá que esperarse a la nueva corriente de gobernantes que ejercerán a partir de los resultados electorales de 2027, donde 17 nuevos gobernantes, hombres y mujeres, asumirán ese encargo.

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