Adrián Bedolla “El Jilguero” celebra 16 años de historia

Al rescate de música vernácula mexicana

El cantante festeja su trayectoria con un show en el Teatro Centenario Coyoacán 2, acompañado por Mariachi Expresión de México y la leyenda del floreo José Barrera

Por Arturo Arellano

El próximo 4 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas, el Teatro Centenario Coyoacán 2 será escenario de una velada dedicada a la música tradicional mexicana. Adrián Bedolla, conocido como “El Jilguero”, celebrará 16 años de trayectoria artística con un espectáculo que promete ser un recorrido por la historia del mariachi y sus grandes intérpretes.

A sus 33 años, Bedolla recuerda que inició muy joven y ha compartido escenario con figuras como los Tres Tenores Mexicanos, el Mariachi Vargas y Lupita Infante Torrentera. “Me ha tocado interpretar a su padre Pedro Infante. Y los jóvenes responden a la música mexicana, es la verdad. De pronto se centraliza tanto en la parte comercial, pero si vas al campo, en Jalisco, la música de mariachi sigue sonando, incluso en la CDMX en cualquier fiesta el mariachi siempre llega”, señaló en entrevista.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y ofrecerá un repertorio minuciosamente seleccionado. “Tenemos un recorrido musical desde los años 20 hasta la actualidad, pasando por cada faceta del mariachi, su evolución desde violín y vihuela hasta cuando se añadieron los vientos. Vamos a interpretar temas de autores como Juan Gabriel, María Grever, y un tributo a grandes intérpretes como Pedro Infante, Vicente Fernández, Charro Avitia, Miguel Aceves Mejía, Luis Pérez Meza, entre otros”, adelantó.

La producción incluirá animaciones, coros de más de diez voces y la presencia del floreo y la charrería como parte del espectáculo. “Pongo el ejemplo de la canción del Gavilán Pollero: proyectamos una animación que cuenta su historia y de pronto los niños creen que es una canción nueva. Queremos que se viva la atmósfera de la música mexicana en el teatro”, explicó.

Bedolla subrayó que su objetivo es devolver al mariachi los escenarios que alguna vez fueron su casa. “La idea es regresar la música de mariachi a los teatros, porque en años pasados el Teatro Blanquita fue casa de Vicente Fernández y muchos otros grandes artistas. Hoy queremos que el mariachi regrese a los palenques, a los teatros, que vuelva a ser cabeza de cartel”, afirmó.

El concierto contará con invitados sorpresa y busca consolidarse como una fiesta charra que celebre la identidad mexicana. Los boletos están disponibles en Gqtickets.com y en la taquilla del Teatro Centenario Coyoacán 2.

“Esperamos hacer una fiesta importante por nuestras tradiciones y fiestas mexicanas, que regresen a tener esa identidad del mexicano que se ha perdido, que defendamos lo que por derecho es nuestro, nuestras canciones, nuestro traje de charro y demás tradiciones”, expresó Adrián Bedolla “El Jilguero” en entrevista previa a su concierto del 4 de septiembre.