De Iztapalapa al Auditorio Nacional

Los Ángeles Azules: clasificado como el Artista No.1 de Cumbia del Mundo

Dos noches consecutivas diseñadas para cantar, bailar y celebrar el amor por México en el recinto más aclamado del país

De Iztapalapa para el mundo entero… ¡y de vuelta a la Ciudad de México! Tras consagrarse en la ceremonia de inauguración del torneo de fútbol más importante y codiciado del planeta, y luego de una imponente gira que los llevó a conquistar masivos escenarios nacionales e internacionales, Los Ángeles Azules están listos para reencontrarse con el público que los ha coronado como auténticos ídolos.

Presentado por GNP Seguros, el grupo más emblemático de la cumbia mexicana regresará a uno de los recintos donde más se les ha aclamado y donde se han vivido verdaderas noches de catarsis colectiva: el majestuoso Auditorio Nacional, los próximos 20 y 21 de noviembre.

Los Ángeles Azules presentaron la canción “Por Ella” Feat. Belinda, su nueva colaboración tras el arrollador éxito de “Amor a primera vista”. El tema forma parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, posicionándose como una de las piezas con mayor identidad mexicana dentro de esta edición del torneo. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Después de sus participaciones en la gran fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, como México Vibra, el Countdown y la Inauguración en México, Los Ángeles Azules continúan llevando su gira Sin Fronteras 2026 por México y Estados Unidos, además de preparar más sorpresas para sus fans, como el próximo lanzamiento de un nuevo sencillo con una artista top a nivel internacional y un gran homenaje en la ciudad de Los Ángeles: una ceremonia el próximo 14 de septiembre para nombrar Los Ángeles Azules Square (Plaza Los Ángeles Azules) a la intersección de Van Nuys Blvd. y Chase St., rindiendo homenaje a la agrupación de cumbia aclamada internacionalmente.

RADIOGRAFÍA DE UN FENÓMENO SIN FRONTERAS

El impacto global de Los Ángeles Azules no es una casualidad, sino el reflejo de un fenómeno que domina por completo las plataformas digitales con una comunidad que supera los 20 millones de seguidores. Entre todas ellas, YouTube se mantiene como el bastión indiscutible y el canal preferido de millones de fanáticos para escuchar, reproducir y contagiarse de su inconfundible ritmo. Esta avasalladora presencia digital ha permitido que su cumbia trascienda innumerables fronteras, consolidándolos como un referente de la música latina en países como Estados Unidos, Bolivia, Guatemala, Ecuador, España y Chile, entre muchos otros rincones del planeta que han adoptado el sonido de Iztapalapa como propio.