En apoyo e impulso a la educación no hay marcha atrás, afirma David Parra Sánchez

Fortalece el tejido social

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Ante el inminente regreso a clases, maestros, estudiantes y padres de familia de este municipio, agradecieron al luchador social David Parra Sánchez el impulso y el apoyo a la educación que realiza a través de la asociación Proyecto Social Naucalpan, la cual busca fortalecer el tejido comunitario en el sector educativo.

Sobre el particular, Parra Sánchez puntualizó que “la educación es el motor del progreso social y humano de las y los jóvenes naucalpenses, que les permitirá consolidarse como impulsores y fortalecedores del desarrollo no solo del Estado de México, sino del país. En ello no hay marcha atrás”, dijo

Y es que, a través de esa asociación, el humanista ha logrado descuentos en colegiaturas, realiza campañas de limpieza profunda en las escuelas de Naucalpan para mitigar contagios de virus y bacterias, garantizando entornos formativos seguros para los estudiantes, así como eventos integrales orientados a vincular de forma directa el deporte, la salud y la convivencia familiar entre otras.

David Parra, reitera que «con el apoyo e impulso a la educación se buscan generar oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones bajo los principios de la cultura del esfuerzo. Por otra parte -continuó- es necesario robustecer la seguridad de los hogares, salvaguardar las libertades y expandir las oportunidades para las y los jóvenes de Naucalpan».

Finalmente, el luchador social reiteró su compromiso de trabajar incansablemente para rescatar el tejido social que requieren y necesitan las familias más vulnerables de Naucalpan.