Ecatepec repara con nueva tecnología la línea de agua del Sistema Cutzamala

Mejorará abastecimiento en la Quinta Zona

Ecatepec, Méx., “¿Qué estamos haciendo?, pues una hazaña”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al supervisar la obra de rehabilitación y reforzamiento con el método “liner” de curado en sitio (sin zanja) de la línea de conducción de agua del Sistema Cutzamala, que realiza el organismo de agua de Ecatepec Sapase para evitar fugas y mejorar el abastecimiento del líquido en la Quinta Zona.

Al realizar un recorrido por avenida Cegor, donde se llevan a cabo los trabajos para revestir/encamisar con una “manga” de fabricación alemana el tubo, la presidenta municipal recordó que esta red es “la más importante porque viene del Cutzamala».

Toda la región de la Quinta Zona consume agua de esta línea, que tiene una serie de fugas, debido a que se realizaron perforaciones para tomas clandestinas y se generaron averías en las conexiones, por lo que se están llevando a cabo los trabajos para su reparación.

Cisneros Coss destacó que “son acciones que jamás en la historia de Ecatepec, desde que se construyó esta línea” se habían emprendido. La munícipe denunció que el sistema de drenaje y de agua del municipio se encuentra colapsado “producto de años y de años de abandono”, por lo que el gobierno municipal y Sapase trabajan en su rehabilitación.

En avenida Cegor, en la comunidad del mismo nombre, el gobierno municipal lleva a cabo la instalación de “liner” de fibra de vidrio en tuberías de 48 a 54 pulgadas, en cerca de un kilómetro de longitud.