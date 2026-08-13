Gobierno de Naucalpan pone en marcha una concretera movil

Mediante el programa Comuna

Naucalpan, Méx. -Al reiterar que su gobierno trabaja todos los días para recuperar el brillo de este municipio y mejorar las condiciones de las comunidades, el alcalde Isaac Montoya Márquez, puso en marcha una nueva concretera móvil en la colonia Minas El Tecolote, maquinaria que permitirá producir concreto hidráulico en el sitio de las obras, reducir considerablemente los tiempos de ejecución, optimizar el uso de materiales y disminuir costos.

En la calle Relaciones, donde se realizan trabajos mediante el programa Comuna (Comunidad Unida y Activa), en los límites de las colonias Minas El Tecolote y 3 de Mayo, el alcalde destacó que la incorporación de esta maquinaria fortalece la capacidad operativa de la Dirección General de Obras Públicas para atender de manera más rápida las necesidades de las comunidades.

“Ahora se está fortaleciendo la Dirección de Obras Públicas para que podamos actuar con obras por administración, para posibilitar lo que se va a hacer aquí con la concretera móvil, que es algo que se acaba de adquirir. Esta maquinaria nos permitirá avanzar en lugares como 3 de Mayo, Minas El Tecolote y Poza Honda, y ayudar con los vecinos a ir apuntalando, mejorando y optimizando nuestras calles”, afirmó.

La nueva concretera móvil cuenta con capacidad para producir hasta 50 metros cúbicos de concreto hidráulico por hora, equivalente a casi un metro cúbico por minuto. Está equipada con dos tolvas para el suministro de arena y grava, un tanque con capacidad de mil 900 litros de agua y una tolva para almacenar hasta 3.5 toneladas de cemento.